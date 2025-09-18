Assine
CONFRONTOS

Dallagnol: 'Trump vai humilhar Lula na ONU'

Ex-procurador previu 'torta de climão' na Assembleia Geral da ONU, no fim de setembro

AM
Andrei Megre
18/09/2025 18:01 - atualizado em 18/09/2025 18:06

Deltan Dallagnol, ex-procurador envolvido na operação Lava Jato
Pelas redes sociais, Dallagnol publicou um vídeo com análise sobre a relação do governo federal com os Estados Unidos crédito: AFP / EVARISTO SA

O deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) analisou o cenário político internacional e previu uma “humilhação” ao presidente Lula (PT) durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que será realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no fim de setembro.

“Trump reage ao STF (Supremo Tribunal Federal) e prepara humilhação para Lula na ONU”, escreveu o parlamentar, no X (antigo Twitter). Ele ganhou destaque como procurador-geral da República durante a Operação Lava Jato, ação que prendeu o presidente, solto após anulação dos processos pelo Supremo.

Pelas redes sociais, Dallagnol publicou um vídeo com análise sobre a relação do governo federal com os Estados Unidos. O deputado consultou reportagens que afirmam que Marco Rubio, secretário de Estado americano, pretende anunciar novas sanções ao Brasil durante a Assembleia Geral da ONU, em resposta à condenação de Jair Bolsonaro.

“Segundo apurações da imprensa, o Marco Rubio planeja anunciar as novas sanções enquanto Lula estiver em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU. Quando li isso, escapou um: 'Caramba!'”, disse.

Dallagnol ainda previu: “Vai ter torta de climão na ONU. Vai ter constrangimento, e mais: quais vão ser essas novas punições?”.

Lula na ONU

Apesar das relações conturbadas com os Estados Unidos, Lula já garantiu o visto e tem presença confirmada na 80ª Assembleia Geral da ONU.

O chefe de Estado brasileiro, como é tradição desde 1955, será o primeiro a discursar na abertura do Debate Geral. Lula ainda vai participar de conferências sobre Palestina, democracia, ação climática, dentre outros temas.

