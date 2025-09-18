Donald Trump elogia Kate Middleton durante visita ao Reino Unido

A ausência de Kate Middleton em fotos de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 08/03, rendeu críticas à família real. O perfil oficial da realeza britânica postou imagens de membros femininos da dinastia Windsor e não incluiu a Princesa de Gales. Reprodução de vídeo SBT News

“Hoje, Dia Internacional da Mulher, estamos mostrando o apoio de longa data da família real às fotógrafas, que remonta ao advento da fotografia em meados de 1800”, dizia a legenda da postagem que trazia imagens das rainhas Elizabeth II (1926 - 2022), Vitória (1819 - 1901), Alexandra e Camilla (atual consorte), além da princesa Anne e da duquesa de Edimburgo, Sophie Rhys-Jones. Joel Rouse/ Ministry of Defence wikimedia commons

“Com todo respeito, acho que a princesa de Gales deveria ter sido incluída nesta lista. Ela é uma ótima fotógrafa e também foi fotografada por mulheres, como Millie Pilkington”, escreveu uma conta de fãs de Kate Middleton. “Desrespeito” e “vergonha” foram termos utilizados em comentários na publicação. The Big Lunch wikimedia commons

Em março de 2024 Kate Middleton, hoje com 43 anos, revelou que estava enfrentando um câncer. Em novembro, a princesa de Gales anunciou ter havido remissão do tumor graças às sessões de quimioterapia. Reprodução rede social

Pouco tempo antes, a notícia de que Middleton havia passado por uma cirurgia abdominal foi seguida pelo misterioso sumiço de Kate Middleton ganhou destaque nas redes sociais e tomou conta dos noticiários. Tudo teve início quando a conta de Kate e William nas redes sociais compartilhou uma postagem em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. Reprodução de Instagram

O nome da conta é "The Prince and Princess of Wales", que pode ser traduzido para o português como "O Príncipe e a Princesa de Gales". KensingtonRoyal

"Obrigado por seus bons votos e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejamos a todos um feliz Dia das Mães", afirmou a mensagem que foi publicada no domingo, 10 de março de 2024. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

A postagem tinha também uma foto de Kate com os três filhos: George, Charlotte e Louis, que têm 11, 9 e 6 anos, respectivamente. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

Horas depois, a suspeita de que a foto teria sido manipulada ganhou força quando tanto agências de imagens quanto portais de notícias retiraram o conteúdo dos respectivos arquivos. Reprodução de Flickr SandyEm

"A AP posteriormente retirou a foto [de seu catálogo] porque, após uma inspeção mais detalhada, deu-se a impressão de que a fonte havia manipulado a imagem de uma forma que não atendia aos padrões fotográficos da AP.", publicou a Associate Press. Flickr Trend bursts

"A foto mostra uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte", completou a Associate Press em seu comunicado oficial. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

Na manhã do dia 11 de março, um comunicado disponibilizado nas redes sociais de Kate e William não só confirmou que a foto foi manipulada digitalmente como se desculpou pelo ocorrido. Reprodução de Instagram

A mensagem foi assinada apenas com a letra "C", o que indica ter sido escrita pela princesa, cujo nome de registro é Catherine. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que tenha causado a fotografia de família que compartilhamos ontem. Espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães", postagem. Reprodução de vídeo SBT News

A última aparição pública de Kate tinha acontecido na missa de Natal da Família Real britânica em Sandringham, no leste da Inglaterra. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

Quando anunciou a cirurgia da princesa, o Palácio de Kensington não informou o motivo da operação, mas esclareceu que era um procedimento planejado. Além de descartar o diagnóstico de câncer (que depois revelou-se) e acrescentar que ela deveria retomar compromissos públicos apenas após a Páscoa de 2024, em 31 de março. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

A partir disso, o sumiço começou a chamar a atenção. Desde o anúncio do procedimento médico de Kate, outros fatores aconteceram na vida da Família Real. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

O Rei Charles III foi diagnosticado com câncer e não se ausentou totalmente de suas atividades. William, por sua vez, ficou recluso por um tempo acompanhando a recuperação da mulher, mas retornou aos compromissos reais, sem Kate. Reprodução/Instagram

A família real, então, passou a enfrentar a pressão pública para justificar a 'manipulação' e os 'erros' apontados por internautas e especialistas, algo que gerou inúmeras teorias de conspiração. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

Na controversa imagem, a princesa aparecia sem a aliança de casamento, o primeiro grande problema apontado pelos internautas. Reprodução de Instagram

Além disso, a princesa Charlotte tinha um borrão em sua saia e a manga de sua blusa parece ter sido brevemente apagada. Ainda é possível apontar problemas nas mãos do príncipe Louis e um zíper desalinhado na roupa de Kate. Reprodução Instagram @princeandprincessofwales

Em comunicado distribuído pelo Palácio de Kensington, que cuida da comunicação do casal, Kate reconheceu que houve manipulação na imagem. No entanto, a princesa de Gales afirmou que ela mesma fez a edição da foto, em que aparece sentada e rodeada pelos três filhos -- segundo o palácio, o príncipe William fez a foto. Kate, então, declarou que de vez em quando experimenta edições, como muitos fotógrafos amadores e pediu desculpas por qualquer confusão que a foto tenha causado. Reprodução de vídeo Flash!

Kate Middleton, que se tornou princesa de Gales em 2022, após a morte da Rainha Elizabeth II, é um dos membros mais populares da família real britânica. Arquivo de família

Antes de fazer parte da família Windsor, trabalhou como garçonete enquanto estudava História da Arte na Universidade de St. Andrews, onde conheceu o príncipe William. Arquivo de família

Kate é filha de um ex-piloto e de uma ex-comissário de bordo que fundou uma empresa de venda por entregas de artigos para festas infantis. Seu pai também vem de uma família ligada à aristocracia britânica. Arquivo de família

Kate Middleton nasceu dia 9 de janeiro de 1982. Ela é a mais velha de três filhos de pais que se tornaram milionários. Seu anel de noivado pertencia à princesa Diana. Arquivo de família

Em 29 de abril de 2011, Kate se casou com o Príncipe William, Duque de Cambridge, na Abadia de Westminster, tornando-se Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge. Flickr Trend bursts