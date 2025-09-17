Assine
Donald Trump chega ao castelo de Windsor no primeiro dia da visita oficial ao Reino Unido

17/09/2025 08:30

O presidente americano Donald Trump, acompanhado por sua esposa Melania, chegou nesta quarta-feira ao castelo de Windsor, onde foi recebido pelos reis da Inglaterra e pelos príncipes de Gales, no primeiro dia de sua visita oficial ao Reino Unido.

O helicóptero Marine One que transportava Trump, o único presidente dos Estados Unidos a fazer uma segunda visita oficial ao Reino Unido, pousou às 12h15 (8h15 de Brasília) no complexo real, onde está prevista uma cerimônia em homenagem ao republicano.

psr-dk/avl/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia economia eua gb realeza

