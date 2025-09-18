Look de Melania Trump em jantar real rouba cena e divide web: lilás ou rosa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dez anos após o famoso debate sobre o vestido “azul e preto ou branco e dourado”, outra ilusão de ótica na moda voltou a dominar a internet – desta vez envolvendo Melania Trump. A primeira-dama dos Estados Unidos está em Londres para a segunda visita de Estado do marido, Donald Trump, e compareceu na quarta-feira (17/9) a um banquete oferecido pela Família Real no Castelo de Windsor.

Após a divulgação das fotos do evento, internautas notaram que a cor do vestido e do cinto de Melania, criado por Carolina Herrera, parecia mudar dependendo do ângulo da foto. Em algumas imagens, o vestido parecia amarelo vibrante, com cinto lilás suave; em outras, surgia como amarelo-manteiga com cinto rosa-bebê mais intenso.

Na realidade, o vestido é creme, com um cinto roxo. Mas o efeito visual variou por causa do flash e dos ajustes de saturação feitos pelos fotógrafos antes da publicação das imagens.

Especialistas explicam que a percepção de cor também varia de pessoa para pessoa. Como detalhou a revista Wired, diferentes comprimentos de onda de luz entram nos olhos, ativam pigmentos na retina e enviam sinais ao cérebro, que interpreta a cor. Ou seja, cada pessoa pode enxergar nuances ligeiramente diferentes.

O episódio imediatamente trouxe à tona lembranças do famoso vestido de 2015, que dividiu a internet entre azul e preto ou branco e dourado. Na época, a peça viralizou depois que uma blogueira postou fotos no Tumblr buscando ajuda para descobrir sua cor.

Além da confusão visual, a escolha de Melania também gerou comentários sobre adequação do look. Alguns críticos consideraram o vestido inapropriado para um jantar real, citando ombros à mostra e tonalidade vibrante. Usuários do X (antigo Twitter) descreveram a peça como “feia”, “bizarra” ou “casual demais para um evento de gala”.

“Por que Melania estava usando um vestido amarelo tomara-que-caia com uma fenda grande na lateral e um cinto rosa?”, questionou um perfil. “Concordo. Embora o vestido amarelo seja lindo, ele parece um pouco pastel com o cinto rosa. Melania tem um gosto impecável, mas acho que o vestido meio que não combinava com uma visita de Estado tão importante. Talvez verde-esmeralda para combinar com os brincos”, opinou outro.

“O cinto é lilás; os brincos parecem ser de diamante e esmeralda. Ela está muito colorida. Melania poderia estar vestida com um saco de estopa e ficar melhor do que todas as outras mulheres na sala”, apontou um terceiro. “Não entendo o vestido amarelo, o cinto lilás e os brincos verdes ou azuis”, dizia mais um comentário.

Apesar das críticas, Carolina Herrera tem histórico de vestir primeiras-damas dos EUA, como Jacqueline Onassis e Michelle Obama.

