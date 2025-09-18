Look de Melania Trump em jantar real rouba cena e divide web: lilás ou rosa
Cinto usado pela primeira-dama dos Estados Unidos aparece lilás em algumas imagens e rosa em outras
compartilheSiga no
Dez anos após o famoso debate sobre o vestido “azul e preto ou branco e dourado”, outra ilusão de ótica na moda voltou a dominar a internet – desta vez envolvendo Melania Trump. A primeira-dama dos Estados Unidos está em Londres para a segunda visita de Estado do marido, Donald Trump, e compareceu na quarta-feira (17/9) a um banquete oferecido pela Família Real no Castelo de Windsor.
Após a divulgação das fotos do evento, internautas notaram que a cor do vestido e do cinto de Melania, criado por Carolina Herrera, parecia mudar dependendo do ângulo da foto. Em algumas imagens, o vestido parecia amarelo vibrante, com cinto lilás suave; em outras, surgia como amarelo-manteiga com cinto rosa-bebê mais intenso.
Leia Mais
Na realidade, o vestido é creme, com um cinto roxo. Mas o efeito visual variou por causa do flash e dos ajustes de saturação feitos pelos fotógrafos antes da publicação das imagens.
Especialistas explicam que a percepção de cor também varia de pessoa para pessoa. Como detalhou a revista Wired, diferentes comprimentos de onda de luz entram nos olhos, ativam pigmentos na retina e enviam sinais ao cérebro, que interpreta a cor. Ou seja, cada pessoa pode enxergar nuances ligeiramente diferentes.
O episódio imediatamente trouxe à tona lembranças do famoso vestido de 2015, que dividiu a internet entre azul e preto ou branco e dourado. Na época, a peça viralizou depois que uma blogueira postou fotos no Tumblr buscando ajuda para descobrir sua cor.
Além da confusão visual, a escolha de Melania também gerou comentários sobre adequação do look. Alguns críticos consideraram o vestido inapropriado para um jantar real, citando ombros à mostra e tonalidade vibrante. Usuários do X (antigo Twitter) descreveram a peça como “feia”, “bizarra” ou “casual demais para um evento de gala”.
“Por que Melania estava usando um vestido amarelo tomara-que-caia com uma fenda grande na lateral e um cinto rosa?”, questionou um perfil. “Concordo. Embora o vestido amarelo seja lindo, ele parece um pouco pastel com o cinto rosa. Melania tem um gosto impecável, mas acho que o vestido meio que não combinava com uma visita de Estado tão importante. Talvez verde-esmeralda para combinar com os brincos”, opinou outro.
“O cinto é lilás; os brincos parecem ser de diamante e esmeralda. Ela está muito colorida. Melania poderia estar vestida com um saco de estopa e ficar melhor do que todas as outras mulheres na sala”, apontou um terceiro. “Não entendo o vestido amarelo, o cinto lilás e os brincos verdes ou azuis”, dizia mais um comentário.
Apesar das críticas, Carolina Herrera tem histórico de vestir primeiras-damas dos EUA, como Jacqueline Onassis e Michelle Obama.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso do vestido: era azul e preto ou branco e dourado?
- A foto foi tirada por Cecilia Bleasdale, mãe da noiva Grace Johnston, na loja Cheshire Oaks, na Inglaterra, em 2015. Ela enviou a imagem para a filha, que percebeu o vestido como branco e dourado. Quando questionou o marido, ele viu azul e preto;
- A imagem foi postada no Facebook e rapidamente se espalhou, gerando debates acalorados nas redes sociais. A hashtag #TheDress foi usada em milhões de postagens;
- O vestido original da marca Roman Originals é azul com renda preta. A confusão surgiu devido à iluminação da foto e à percepção individual das cores;
- A divergência na percepção das cores é atribuída a como o cérebro interpreta a luz e a cor. Fatores como iluminação, adaptação cromática e a maneira como os cones e bastonetes da retina processam a luz influenciam a percepção.