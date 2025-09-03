Geração Z resgata cinto de disco, tendência nos anos 2000
Acessório voltou para as lojas, causando surpresa nos millennials. Veja outras tendências daquela época que voltaram
compartilheSiga no
Não é novidade que a moda é cíclica. Mas quando algumas peças voltam a ser tendência pode ser uma surpresa. É o caso dos cintos de disco, que fizeram sucesso nos anos 2000 acompanhando calças jeans de cintura baixa — e que estão de volta para assombrar (ou encantar) uma nova geração.
@ninadixon28 They were not lying when they said fashions come back around. I need to find a photo of me in one of these ???? #family #spudbros #jacobandnina ? original sound - Nina Dixon
Impulsionados pela obsessão da Geração Z com a moda Y2K (sigla em inglês para "Year 2000" ou Ano 2000), esses cintos reapareceram nas vitrines de diversas lojas e rapidamente se tornaram assunto no TikTok, onde vídeos misturam choque e nostalgia. A peça dá um toque de retrô (recria o visual e a estética de épocas passadas), boho chic (inspirado no espírito boêmio e hippie) ou western (tendência de moda inspirada no Velho Oeste americano) ao visual, mas pode ser visto como algo pouco delicado.
@shuntamosby What a throwback! I’m sure some of my Elder Millennial peers owned a few! Relive those glory days or discover something new! Click the cart! #eldermillenial #leatherbelt #2000s #bohostyle #2000s ? original sound - Shunta (shun-TAY)| Creator
A criadora de conteúdo Nina Dixon viralizou ao registrar a filha adolescente escolhendo um desses cintos. A reação? Puro horror fashion.
“Não acredito que eles voltaram”, disse Dixon no vídeo, lembrando que usava o acessório aos 14 anos. “Eles não estavam mentindo quando disseram que a moda volta. Preciso encontrar uma foto minha usando um desses”, desabafou na legenda.
@boujeebora ? original sound - d.q25
Nos comentários, a identificação foi imediata. “Estou velha, estou VELHA!”, escreveu um usuário. “Violentamente jogada de volta à era da micro minissaia e do cinto grosso”, disse outro.
Enquanto alguns seguidores se dizem traumatizados, outros defendem a tendência. “Por que ela não pode gostar?”, questionou um internauta, apoiando a filha de Nina. “A influência da Beyoncé”, brincou outro.
Em outro vídeo, uma mulher filma os cintos de disco em uma loja. Para ela, o retorno é puro “retrocesso”, mas também um convite para reviver a moda boho dos anos 2000. “Tenho certeza de que alguns dos meus colegas da geração Y mais velhos tiveram alguns!”, escreveu na legenda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O retorno dos cintos de disco faz parte de um revival maior do início dos anos 2000. Como já noticiou o New York Post, os icônicos bonés trucker da Von Dutch — usados por Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan — também voltaram à moda.
Kylie Jenner posou com uma versão rosa-chiclete para a capa da Elle em novembro de 2024, enquanto Kendall Jenner e Bella Hadid também foram vistas apostando na tendência. Com isso, as menções à Von Dutch cresceram 13.000% desde então, segundo a Business of Fashion.
Quais tendências Y2K estão em alta?
- Cintos de disco;
- Bonés trucker (Von Dutch);
- Calças de cintura baixa;
- Top cropped e microtops;
- Brilhos e paetês;
- Bolsas mini e baguette;
- Chokers e colares em camadas;
- Óculos de sol estreitos e coloridos;
- Sapatos plataforma e chunky sneakers (tênis com solado grosso e robusto);
- Estampas inspiradas em tecnologia e pop culture