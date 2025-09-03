Geração Z resgata cinto de disco, tendência nos anos 2000

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Não é novidade que a moda é cíclica. Mas quando algumas peças voltam a ser tendência pode ser uma surpresa. É o caso dos cintos de disco, que fizeram sucesso nos anos 2000 acompanhando calças jeans de cintura baixa — e que estão de volta para assombrar (ou encantar) uma nova geração.

Impulsionados pela obsessão da Geração Z com a moda Y2K (sigla em inglês para "Year 2000" ou Ano 2000), esses cintos reapareceram nas vitrines de diversas lojas e rapidamente se tornaram assunto no TikTok, onde vídeos misturam choque e nostalgia. A peça dá um toque de retrô (recria o visual e a estética de épocas passadas), boho chic (inspirado no espírito boêmio e hippie) ou western (tendência de moda inspirada no Velho Oeste americano) ao visual, mas pode ser visto como algo pouco delicado.

A criadora de conteúdo Nina Dixon viralizou ao registrar a filha adolescente escolhendo um desses cintos. A reação? Puro horror fashion.

“Não acredito que eles voltaram”, disse Dixon no vídeo, lembrando que usava o acessório aos 14 anos. “Eles não estavam mentindo quando disseram que a moda volta. Preciso encontrar uma foto minha usando um desses”, desabafou na legenda.

Nos comentários, a identificação foi imediata. “Estou velha, estou VELHA!”, escreveu um usuário. “Violentamente jogada de volta à era da micro minissaia e do cinto grosso”, disse outro.

Enquanto alguns seguidores se dizem traumatizados, outros defendem a tendência. “Por que ela não pode gostar?”, questionou um internauta, apoiando a filha de Nina. “A influência da Beyoncé”, brincou outro.

Em outro vídeo, uma mulher filma os cintos de disco em uma loja. Para ela, o retorno é puro “retrocesso”, mas também um convite para reviver a moda boho dos anos 2000. “Tenho certeza de que alguns dos meus colegas da geração Y mais velhos tiveram alguns!”, escreveu na legenda.

O retorno dos cintos de disco faz parte de um revival maior do início dos anos 2000. Como já noticiou o New York Post, os icônicos bonés trucker da Von Dutch — usados por Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan — também voltaram à moda.

Kylie Jenner posou com uma versão rosa-chiclete para a capa da Elle em novembro de 2024, enquanto Kendall Jenner e Bella Hadid também foram vistas apostando na tendência. Com isso, as menções à Von Dutch cresceram 13.000% desde então, segundo a Business of Fashion.

