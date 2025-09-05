Assine
MISTURA DO BRASIL COM EGITO?

Tchan ou luxo? Web compara tamanco da Miu Miu com sandália da Carla Perez

No final da década de 1990, a eterna Loira do Tchan lançou um tamanco de madeira, muito semelhante ao calçado lançado pela grife

05/09/2025 13:39

Tamanco da Miu Miu está sendo comparado com sandália da Carla Perez
Tamanco da Miu Miu está sendo comparado com sandália da Carla Perez crédito: Reprodução

A Miu Miu é hoje uma das principais grifes da moda mundial. Mas ela se tornou assunto por causa de uma coincidência: um tamanco que lembra a sandália da dançarina Carla Perez. Os dois calçados são feitos de madeira, com tira em couro e tem tachinhas. No entanto, o preço da Miu Miu é diferenciado: no site oficial, ele custa R$ 5.800.

“Este tamanco em couro envernizado, uma releitura de um modelo do arquivo, remete aos anos 70 e é definido pelo logotipo de letras dourado e pela sola grossa com um toque contemporâneo”, descreve a marca italiana.

Disponível nas cores rosa e vermelho, o tamanco tem salto e sola de madeira e seis tachinhas decorativas . A marca, fundada por Miuccia Prada em 1993, é conhecida por seu estilo ousado e experimental, apelidado de “ugly chic” — um feio-chique que valoriza rebeldia e feminilidade ao mesmo tempo.

Já o tamanco da Carla Perez foi um clássico das crianças do final dos anos 1990. Lançado pela Grendene, o modelo tinha tira imitando jeans com o nome da dançarina gravado, sola de madeira com a silhueta da própria Carla e quatro tachinhas decorativas.

As comparações virais não deixaram barato. “Ninguém vai falar sobre o tamanco da Carla Pérez sendo vendido pela Miu Miu por 5 mil golpinhos? Devolvam minha infância!”, escreveu um internauta. “A Carla Perez correu, para que a Miu Miu pudesse caminhar”, outro brincou.

Tamanco salvou criança

Com o tamanco voltando à moda, as redes sociais lembraram de quando a sandália salvou a vida de uma criança. Durante uma edição do programa “Fantasia”, apresentado pela eterna Loira do Tchan, Carla Perez recebeu uma menina que relatou que foi salva de um assalto a mão armada. Ela estava com a avó durante o crime.

A menina usou o tamanco de Carla para inibir os disparos feitos por arma de fogo. Mesmo já com os pertences de avó e neta, o bandido atirou, mas a menina colocou o tamanco na frente, e a bala ficou presa na sandália. “Eu fico feliz, sabendo que você foi salva pela minha sandalinha”, disse Carla Perez na ocasião.

A dançarina também lançou uma bota. Tratava-se de uma espécie de coturno de cano baixo, com o nome da artista. Em outra versão, a bota tinha a foto dela.

Outros sapatos de famosas

  • Tamanco da Tiazinha - Outro sucesso da Grendene, o tamanco da Tiazinha era de plástico e vinha com uma pulseira de brinde. A tira de vinil trazia o nome da personagem, e o salto era grosso, típico da moda dos anos 90;
  • Tênis da Sandy – Sandy também teve sua linha de calçados nos anos 90, em parceria com a Grendene. Seu tênis, inspirado no estilo da cantora, era colorido e confortável, refletindo a imagem meiga e jovem da artista;
  • Botinha da Xuxa – A Botinha da Xuxa, também da Grendene, foi um dos calçados mais vendidos nos anos 80 e 90. Com sola de borracha e design simples, ela se tornou um clássico entre os fãs da apresentadora;
  • Tamanco de Acrílico da Eliana – Nos anos 90, Eliana também lançou seu próprio modelo de tamanco, feito de acrílico transparente. O calçado era moderno e ousado, combinando com o estilo da apresentadora e cantora.

