O visual sóbrio e enigmático de Melania Trump durante a posse do marido, Donald Trump, na última segunda-feira (20/1), em Washington, nos Estados Unidos, roubou a cena. A primeira-dama compareceu no evento usando um casaco azul-marinho escuro feito sob medida, chapéu de aba larga com faixa branca e acessórios pretos. O look dark rendeu comparações com a personagem Carmen Sandiego, famosa por seu chapéu característico.

“Onde está Carmen Sandiego? Washington”, brincou um perfil no X, destacando a semelhança do look da primeira-dama com o estilo da ladra fictícia. "Carmen Sandiego em alta-costura", escreveu outra pessoa.

O look de Melania foi assinado pelo estilista nova-iorquino Adam Lippes, que trouxe uma mensagem de sobriedade e austeridade. Com detalhes em branco na gola do casaco e na faixa do chapéu, o visual manteve a estética minimalista e sofisticada que é característica do designer.

Melania parece ter se distanciado da estética apresentada em 2017, quando usou um conjunto azul-claro inspirado em Jacqueline Kennedy, reforçando valores como confiança e segurança. Desta vez, o look escolhido reflete uma postura mais séria e nacionalista, alinhada com a agenda do marido.

Look de Melania Trump CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ao optar por Adam Lippes, Melania também destacou um nome querido no cenário da moda americana, mas menos popular do que estilistas como Ralph Lauren, que assinou sua produção na primeira posse presidencial. “O traje da Sra. Trump foi criado por alguns dos melhores artesãos da América, e tenho muito orgulho em mostrar esse trabalho ao mundo”, divulgou o designer.

A escolha de chapéus é uma tradição entre primeiras-damas em eventos formais, remetendo a nomes como Jackie Kennedy e Nancy Reagan. No caso de Melania, o acessório complementou o visual sóbrio e contribuiu para o impacto cultural e midiático do look, cobrindo os olhos da esposa de Trump.

Quem é Adam Lippes

O estilista Adam Lippes nasceu em Nova York, em 24 de dezembro de 1972. Formado em Psicologia pela Universidade de Cornell e em história da arte e arquitetura pela American University of Paris, Lippes começou sua carreira como estilista em 1995, na Polo Ralph Lauren. Tempos depois, integrou a equipe da Oscar de la Renta, onde se tornou Diretor Criativo Global.

Em 2004, ele lançou sua marca própria, a ADAM + EVE, focada em peças básicas de algodão. Em pouco tempo, ele ganhou popularidade, especialmente após ter participado do programa de Oprah Winfrey.





Ao longo dos anos, a marca lançou coleções abrangentes, expandindo sua presença global. Em 2013, a grife passou a se chamar Adam Lippes, focada em roupas esportivas luxuosas e atemporais.

Lippes é membro do Council of Fashion Designers of America desde 2007. Suas peças são conhecidas por unir sofisticação e simplicidade. A marca produz quatro coleções anuais (pré-primavera, primavera/verão, pré outono e outono/inverno). As peças são vendidas em 75 varejistas de luxo ao redor do mundo.