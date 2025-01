Trump já manifestou algumas vezes que pode adotar medidas contrárias aos interesses do Brasil

Em um dos vários pronunciamentos que fez nesta segunda-feira (20), após tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que o Brasil e os demais países da América Latina "precisam mais de nós do que nós deles". O líder norte-americano deu essa declaração ao responder à jornalista brasileira Raquel Krahenbuhl, correspondente da TV Globo.

Apesar do peso da fala, Trump afirmou que tem uma boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A jornalista, inclusive, citou Lula ao questionar o futuro das relações com o Brasil. Veja a frase dele na íntegra:

"A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Todos precisam de nós".



Mais cedo, Trump voltou a afirmar que, para proteger os trabalhadores americanos, pretende tributar produtos originados em outros países. Além disso, reiterou alguns de seus posicionamentos contrários à chamada ideologia de gênero, dizendo que "há apenas dois gêneros: o masculino e o feminino", e que porá "fim à política de tentar fazer engenharia social da raça e do gênero, promovendo uma sociedade que será baseada no mérito, sem enxergar a cor".

