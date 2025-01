Sem precedentes há 40 anos, a cerimônia de posse do presidente americano aconteceu dentro do Capitólio, em Washington, devido ao frio polar.

Habitualmente formal e coreografada, a cerimônia de posse deu lugar a cenas inusitadas. Seguem abaixo cinco delas, registradas por fotógrafos da AFP:

- Biden e Kamala atordoados -

A cordialidade institucional parecia imperar durante o chá na Casa Branca entre Joe e Jill Biden e Donald e Melania Trump, e durante a chegada ao Capitólio do democrata e da sua vice-presidente, Kamala Harris.

Mas, quando Trump iniciou seu discurso de posse, denunciando o que chamou de "elite corrupta" e destruindo as políticas do governo democrata, Biden e Kamala congelaram. Vez ou outra, o democrata, 82, esboçava um leve sorriso.

Biden e sua vice ouviram atordoados o discurso do novo presidente, que não aplaudiram, ao contrário dos partidários entusiastas do republicano. O ex-presidente democrata Bill Clinton (1993-2001) e sua mulher, Hillary, permaneceram igualmente sérios.

O ex-presidente republicano George W. Bush (2001-2009) parecia impassível. Seu sucessor, o democrata Barack Obama (2009-2017), teve uma participação discreta.

- Magnatas -

Donald Trump deixou sua marca na cerimônia de posse ao convidar os milionários do setor de tecnologia que o apoiam ou lhe juram lealdade. Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da Tesla, Space X e do X, foi visto rindo, erguendo o polegar e aplaudindo freneticamente.

Fotógrafos da AFP também registraram conversas entre Elon Musk e o chefão do Google, Sundar Pichai. O mesmo ocorreu com os chefões da Amazon, Jeff Bezos, e da Meta, Mark Zuckerberg.

Também não faltaram risos da parte do CEO da Apple, Tim Cook, que foi fotografado ao lado do chefão do TikTok, o chinês Shou Chew.

- O beijo e o chapéu -

Melania Trump usou um chapéu desenhado pelo nova-iorquino Eric Javits cuja aba era tão larga que Donald Trump teve dificuldade para beijar a primeira-dama, o que deixou a ex-modelo eslovena um pouco tensa.

- Bíblia -

A cena é uma das mais tradicionais da cerimônia de posse: o presidente americano faz o juramento com a mão direita erguida e a esquerda apoiada na Bíblia e na Constituição. Tocar nesses documentos históricos é uma tradição institucional, mas não uma obrigação constitucional.

Não se sabe se Donald Trump esqueceu-se de fazê-lo, ou se quis quebrar o protocolo. Ao seu lado, Melania segurava a famosa “bíblia de Lincoln”, a mesma usada por Barack Obama em 2009 e 2013.

- Ausentes -

Trump não reconheceu sua derrota nas eleições presidenciais de novembro de 2020 e desprezou a cerimônia de posse de Joe Biden em 20 de janeiro de 2021. Já o democrata respeitou os costumes e se sentou na primeira fileira sob a rotunda do Capitólio, acompanhado de sua mulher, Jill.

Todos os antecessores de Joe Biden e Donald Trump estavam presentes: Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. A ex-primeira-dama Michelle Obama não compareceu, assim como a ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, uma grande inimiga de Donald Trump.

nr/ev/erl/dga/lb