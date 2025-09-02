Assine
ACESSÓRIO DE MODA

'Schuby': Furby volta à cena e pode se tornar o novo Labubu

Em collab com a Schutz, brinquedo ícone dos anos 1990 se torna acessório de moda desejado, concorrendo com o sucesso do Labubu

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/09/2025 12:47

Bonecos Furby se tornam acessório fashion
Bonecos Furby se tornam acessório fashion crédito: Schtuz / reprodução

Você lembra do Furby? O brinquedo eletrônico de pelúcia que lembrava um hamster e uma coruja, com olhos luminosos de ecrã LCD e orelhas que mudam de cor, foi um sucesso entre crianças e adultos nos anos 1990. Agora, ele está de volta, com uma proposta fashion.

Trata-se de uma collab entre Furby e a marca brasileira Schutz. A coleção, batizada de Schuby — combinação dos nomes das empresas — transforma o icônico mascote em bag charms colecionáveis, os famosos chaveiros de bolsas, vendidos em embalagens misteriosas, conhecidas como blind boxes. 

A ideia é que os Furbys sejam usados como os Labubus – brinquedo da PopMart que se tornou um grande produto fashion de 2025. O charm já é protagonista de diversos vídeos nas redes sociais. 

@ivegotts Replying to @S.M p qm tá muito ansioso: REVEAL NO SEGUNDO 00:33! @SCHUTZ ? original sound - IVE
@giu_mont Eu amei o amarelinho com brinquinhos ???????????????? #furby #schutz #nostalgic #keychain ? Tears - Sabrina Carpenter
@dressa_sp Chá revelação do meu Furby: Jubiscreison ??????‍????#furby #schutz #asmr ? som original - Andressa Souza
@mariisavino Fiz uma loucurinha, mas achei tão fofinho ?? #schutz #furby #unboxing @SCHUTZ ? It girl, Fashion, Glamour - Athostvz

Os bag charms unem os apelos da nostalgia e das coleções, tomando conta do universo da moda. Do street style às passarelas de luxo, carregar um mascote peludo na bolsa se tornou declaração de estilo, conferindo personalidade ao look. 

A coleção Schuby traz seis versões do Furby, cada uma com cores, moods e estilos de vida distintos:

  • Sleepy
  • Fancy
  • Gym
  • Summer
  • Sporty
  • Rocky

Os Schubys serão comercializados em caixas surpresa lacradas, seguindo o modelo de blind boxes, comum no mercado de colecionáveis. Cada unidade contém um boneco aleatório, o que torna a experiência de abrir a embalagem uma parte divertida da compra e do colecionismo.

Diferente das versões originais do Furby dos anos 1990, que falavam, reagiam ao toque e aprendiam palavras em Furbish, o Schuby é puramente visual e colecionável, não interage nem emite som. O produto já está em pré-venda e custa R$ 260.

Mini Labubus realmente vendem muito?

Nos últimos meses, os bonecos Labubus se tornaram um fenômeno global, com celebridades exibindo esses bichinhos em bolsas e acessórios. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
No entanto, a Pop Mart, empresa chinesa que fabrica os Labubus, recomenda os bonecos apenas para pessoas com 15 anos ou mais. -- Divulgação
Apesar dessa recomendação, os monstrinhos também ganharam grande popularidade entre o público infantil. -Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O problema é que com essa classificação etária a partir de 15 anos os bonecos não passam pelos testes de segurança obrigatórios para artigos infantis. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Essa recomendação oficial de público baseia-se no caráter colecionável do produto. Ou seja, eles não são considerados brinquedos infantis típicos. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A estética “monstrinha divertida” e o modelo “blind box” - caixa surpresa - complementam esse direcionamento para públicos mais velhos. -Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versões e colaborações especiais. Algumas delas, com roupas temáticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart. -TOYSTV/Wikimedia Commons
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar. -Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Embora tenha sido criado por Kasing Lung no início de 2010, o personagem Labubu ganhou projeção internacional a partir de 2018, justamente quando começou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart. -Divulgação
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países. - Divulgação
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai. -Divulgação
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho. -Divulgação
O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial. - Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. - Divulgação
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife. - Reprodução do Youtube
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. â??Assustador ou fofo?â?, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olÃ­mpicas. -ReproduÃ§Ã£o
  • A Pop Mart lançou a versão mini do Labubu em 29 de agosto, com 10 cm de altura, ideal para pendurar no celular;
  • As unidades se esgotaram em minutos, gerando filas virtuais e grande expectativa entre os fãs;
  • Cada mini Labubu foi lançado por US$ 22,99 (aproximadamente R$ 115);
  • No mercado paralelo, os preços dispararam, com unidades sendo revendidas por até US$ 259,11 (cerca de R$ 1.300);
  • Os bonecos foram vendidos em embalagens surpresa, aumentando a emoção e a busca pelo item desejado;
  • A coleção inclui 30 cores diferentes, com pingentes adicionais disponíveis por US$ 18,99.

