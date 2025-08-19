Coca-Cola lança versão especial do Labubu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Coca-Cola lançou recentemente uma parceria com a Pop Mart, marca chinesa de bonecos. Trata-se de uma versão especial do Labubu, personagem icônico entre fãs de toy art e da cultura asiática.

Desde a estreia, em novembro, os bonecos têm conquistado tanto o público colecionador quanto a Geração Z nas redes sociais. A collab quer se conectar justamente com esse público.

No site da Pop Mart, os bonecos custam entre US$ 19,99 e US$ 46,99, o equivalente a R$ 108 e R$ 255. O produto virou um queridinho dos famosos, como Enaldinho.

A linha de miniaturas traz o Labubu incorporando elementos clássicos da identidade visual da Coca-Cola, como cores, símbolos e referências gráficas. Um dos monstrinhos até aparece dentro de uma das latas do refrigerante.

Segundo a companhia, a ideia vai além de uma edição limitada: trata-se de uma experiência que conecta os consumidores emocionalmente com o universo da marca. “Esta colaboração permite-nos conectar com a geração Z, dando-lhes uma escolha de colecionáveis que espelha a sua vibração e faz uma declaração, tanto na vida real como on-line. Este lançamento do produto é verdadeiramente uma celebração da autoexpressão, trazendo alegria e criatividade para os colecionadores em todos os lugares”, destaca a Coca-Cola.

Como identificar um Labubu original e evitar os “Lafufus”?

Todo Labubu oficial vem em caixa lacrada da Pop Mart, muitas vezes no formato “blind box” (surpresa);

Verifique se o logotipo da marca aparece na caixa e/ou na etiqueta da peça;

Os bonecos originais têm pintura detalhada, cores vivas e traços nítidos; os falsos costumam ter borrões e material de baixa qualidade;

Desconfie de valores muito abaixo da média (ex: menos de R$ 50);

“Lafufu”: é como ficaram conhecidos os falsificados, vendidos principalmente em e-commerces sem procedência ou camelôs — geralmente mais baratos e sem caixa oficial.