Labubu: ladrões invadem loja e roubam R$ 160 mil em bonecos

Quatro ladrões mascarados invadiram uma loja de brinquedos na Califórnia, nos Estados Unidos, e roubaram cerca de US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil) em bonecos Labubu, itens colecionáveis que viraram febre nas redes sociais. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Segundo a coproprietária da loja One Stop Sales, Joanna Avendano, os ladrões arrombaram uma porta de vidro por volta da 1h30 da manhã da última quarta-feira (6/8). Eles focaram em levar dezenas de bonecos da PopMart e fugiram em seguida.

“Trabalhamos muito para chegar até aqui e eles simplesmente entraram e levaram tudo. É realmente horrível”, disse Avendano em entrevista à ABC 7.

No vídeo, é possível ver que os criminosos passaram direto pelas caixas registradoras e pelos eletrônicos, focando exclusivamente nos bonecos, que se tornaram um acessório de moda popular no TikTok.

Criadas pelo ilustrador Kasing Lung, as Labubu conquistaram celebridades como Rihanna e Dua Lipa e uma única boneca chegou a ser leiloada por cerca de R$ 60 mil recentemente no Ebay.

Nos últimos meses, os bonecos Labubus se tornaram um fenômeno global, com celebridades exibindo esses bichinhos em bolsas e acessórios. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb No entanto, a Pop Mart, empresa chinesa que fabrica os Labubus, recomenda os bonecos apenas para pessoas com 15 anos ou mais. - Divulgação Apesar dessa recomendação, os monstrinhos também ganharam grande popularidade entre o público infantil. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb O problema é que com essa classificação etária a partir de 15 anos os bonecos não passam pelos testes de segurança obrigatórios para artigos infantis. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb Essa recomendação oficial de público baseia-se no caráter colecionável do produto. Ou seja, eles não são considerados brinquedos infantis típicos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb A estÃ©tica â??monstrinha divertidaâ? e o modelo â??blind boxâ? - caixa surpresa - complementam esse direcionamento para pÃºblicos mais velhos. ReproduÃ§Ã£o do Instagram @pompomshopbsb O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versÃµes e colaboraÃ§Ãµes especiais. Algumas delas, com roupas temÃ¡ticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos. ReproduÃ§Ã£o do Instagram @pompomshopbsb O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart. TOYSTV/Wikimedia Commons Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb Embora tenha sido criado por Kasing Lung no inÃ­cio de 2010, o personagem Labubu ganhou projeÃ§Ã£o internacional a partir de 2018, justamente quando comeÃ§ou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart. DivulgaÃ§Ã£o Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países. Divulgação Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai. Divulgação Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho. Divulgação O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. Divulgação Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife. Reprodução do Youtube A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas. Reprodução Voltar Próximo

A loja publicou um pedido de ajuda nas redes sociais. “Fomos assaltados, levaram todo o nosso estoque e destruíram a loja. Ainda estamos em choque. Por favor, compartilhem esta publicação e nos ajudem a encontrar esses ladrões”, escreveu.

Avendano acredita que a loja foi alvo por ter divulgado a reposição das bonecas nas redes sociais. Ela notou um caminhão estacionado próximo antes do fechamento da loja na terça-feira, o que levantou suspeitas. “Tive um pressentimento e fui checar meu telefone. Quando vi, havia movimentação e barulhos na frente da loja”, contou.

Ainda não se sabe a quantidade exata de bonecas levadas. O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles está investigando o caso e já recuperou o veículo usado pelos ladrões, que era roubado.

Como saber se um Labubu é verdadeiro?