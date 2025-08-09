Labubu: ladrões invadem loja e roubam R$ 160 mil em bonecos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Quatro ladrões mascarados invadiram uma loja de brinquedos na Califórnia, nos Estados Unidos, e roubaram cerca de US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil) em bonecos Labubu, itens colecionáveis que viraram febre nas redes sociais. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do local.
Segundo a coproprietária da loja One Stop Sales, Joanna Avendano, os ladrões arrombaram uma porta de vidro por volta da 1h30 da manhã da última quarta-feira (6/8). Eles focaram em levar dezenas de bonecos da PopMart e fugiram em seguida.
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung.
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas.
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa.
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versões e colaborações especiais. Algumas delas, com roupas temáticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos.
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart.
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa.
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar.
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art.
Embora tenha sido criado por Kasing Lung no início de 2010, o personagem Labubu ganhou projeção internacional a partir de 2018, justamente quando começou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart.
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países.
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai.
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho.
O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial.
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano.
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife.
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas.
A loja publicou um pedido de ajuda nas redes sociais. “Fomos assaltados, levaram todo o nosso estoque e destruíram a loja. Ainda estamos em choque. Por favor, compartilhem esta publicação e nos ajudem a encontrar esses ladrões”, escreveu.
Avendano acredita que a loja foi alvo por ter divulgado a reposição das bonecas nas redes sociais. Ela notou um caminhão estacionado próximo antes do fechamento da loja na terça-feira, o que levantou suspeitas. “Tive um pressentimento e fui checar meu telefone. Quando vi, havia movimentação e barulhos na frente da loja”, contou.
Ainda não se sabe a quantidade exata de bonecas levadas. O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles está investigando o caso e já recuperou o veículo usado pelos ladrões, que era roubado.