Labubus impulsionam vendas de colecionáveis no AliExpress

Os Labubus continuam conquistando os consumidores no AliExpress. Os brinquedos colecionáveis da marca POP MART lideram o ranking de buscas na plataforma, ocupando o primeiro lugar nas duas últimas semanas. Os dados foram obtidos na própria plataforma do AliExpress.

Fenômeno global da cultura pop, os Labubus fazem parte da coleção The Monsters, criada pelo artista Kasing Lung. Os personagens surgiram originalmente em livros ilustrados e ganharam vida em miniaturas produzidas pela POP MART – marca asiática relevante mundialmente em brinquedos colecionáveis.

Disponíveis em diversos formatos, como chaveiros e pelúcias vendidos em blind boxes (caixas surpresas), os Labubus vêm impulsionando a categoria de brinquedos no AliExpress. “Somente nos primeiros seis meses do ano, o segmento de brinquedos colecionáveis cresceu 300% em volume de vendas em toda a plataforma. Apenas entre abril e maio, as buscas por produtos da categoria de caixas surpresa aumentaram mais de 280% no Brasil”, afirma Briza Bueno, diretora LatAm do AliExpress.

A POP MART também se destacou em outros mercados ao redor do mundo. Durante o 11.11 de 2024 (maior campanha de compras da plataforma) e o Aniversário do AliExpress, que aconteceu em março, a marca figurou como número 1 em vendas no Reino Unido e América Latina. Hoje, é a mais bem avaliada da categoria de brinquedos no AliExpress.

