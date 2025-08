Boneco Labubu é vendido por quase R$ 60 mil em leilão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dos itens mais cobiçados da internet nos últimos tempos acaba de bater recorde: um Labubu raro, vestindo streetwear da Vans, foi vendido no eBay por impressionantes US$ 10.500, o equivalente a R$ 58.200. A peça integra uma colaboração da chinesa Pop Mart com a Vans e traz o monstrinho cinza-amarronzado usando tênis, moletom e boné da linha The Monsters.

O valor original do boneco era de US$ 85, cerca de R$470. Ou seja, houve uma valorização de mais de 125 vezes no mercado de revenda.

Criados pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, os Labubus surgiram com inspiração na mitologia nórdica e folclore sobrenatural. Com visual que mistura fofura e grotesco, tornaram-se um fenômeno viral e símbolo de colecionismo altamente lucrativo. Além de colecionáveis, os Labubus são considerados acessórios de moda, podendo ser usados como chaveiros em bolsas e cintos, por exemplo.

O valor original do boneco era de US$?85, cerca de R$?470, mas foi vendido por US$ 10.500, ou R$ 58.200

A Pop Mart comercializa os bonecos em "caixas surpresa", com preços entre US$ 20 e US$ 40 — o que equivale a cerca de R$ 111 a R$ 222 — sem revelar qual personagem será entregue. Os modelos mais valiosos são os Labubus secretos, que são encontrados em uma a cada 144 caixas. Uma dessas versões secreta chegou a ser vendida por US$ 2 mil (aproximadamente R$11.100) no início de 2024.

A febre é tanta que os lançamentos semanais geram filas e tumultos. Os estoques esgotam em minutos nas lojas físicas e no ambiente online.

O sucesso explosivo impactou até a fortuna de Wang Ning, CEO da Pop Mart. Seu patrimônio passou de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,1 bilhões) para US$ 22 bilhões (em torno de R$ 122,1 bilhões) em apenas um ano, segundo a Forbes.