Bolsas de ratos são tendência em semana de moda

Dos becos e esgotos às passarelas de moda. Os ratos viraram o acessório de moda mais disputado da Copenhagen Fashion Week, que ocorreu na semana passada, na Dinamarca. A responsável é a estilista dinamarquesa Anne Sofie Madsen, que, em colaboração com o artista Esben Weile Kjær, transformou os roedores em bolsas estilosas.

Disponível em quatro cores metálicas, a clutch em formato de rato fez sua estreia na passarela do retorno de Madsen após oito anos longe do evento. Em um dos momentos mais comentados dos desfiles, modelos desfilaram com o acessório enquanto o público observava intrigado. Algumas seguravam a bolsa pelo rabo, de forma despreocupada.

"É estranha, escultural e sem remorso", definiu Madsen para a Vogue. Para ela, o rato simboliza resiliência. “Ele é visto como algo indesejado, mas sobrevive. Ele se adapta. Essa força, que não precisa ser polida ou agradável, se conecta diretamente ao que quisemos explorar nesta temporada”, defendeu.

A parceria entre Madsen e Kjær não é nova. Amigos há mais de uma década, os dois já colaboraram em performances, trilhas sonoras e peças conceituais. Para Kjær, a escolha do rato tem raízes pessoais e contraculturais.

“Quando era punk, muitos amigos tinham ratos como pets. Eles sempre foram um símbolo de subcultura para mim”, contou à Vogue. Nos últimos anos, o artista vem explorando o tema em esculturas de fibra de vidro cobertas de cristais, já exibidas em museus e bienais internacionais.

O lançamento se insere em uma tendência maior: a ascensão das bolsas em formato de animais. Do pombo hiper-realista de JW Anderson ao coelho de Tory Burch e ao dachshund de Thom Browne, o acessório-pet ganhou status de objeto de desejo. Mas a bolsa de rato de Madsen e Kjær leva a estética para um território mais ousado — ao mesmo tempo pop, glam e levemente desconfortável.

Para a estilista, essa guinada faz parte de um movimento contra o minimalismo e a previsibilidade que dominaram a moda na última década. “As pessoas querem coisas que pareçam pessoais, mesmo que sejam estranhas ou bagunçadas. O Glam Rat é brincalhão, mas também arrojado. Ele existe em seu próprio mundo e isso parece mais relevante do que nunca”, disse Maiden.

A bolsa de rato ainda não está disponível para a venda nem teve o valor divulgado.

