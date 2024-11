Se você está ouvindo um barulho diferente por onde anda, é porque está frequentando lugar da moda. É o som de pingentes e bugigangas pendurados em bolsas – de alças de couro de luxo a bolsas de lona. A tendência, apelidada de "Birkin-ifying", é inspirada na maneira excêntrica como Jane Birkin "acessorizou" a bolsa Hermès batizada com seu nome.



Enquanto alguns donos de Birkin transformaram suas bolsas de luxo em pulseiras de couro grandes, esse não é o único design que está sendo carregado de acessórios. Em parte por causa do TikTok, a tendência se tornou popular, com pessoas de todas as idades – e níveis de gastos – “Birkin-ificando” bolsas. E assim um projeto de individualismo se transforma em outro exemplo da mentalidade de multidão da moda.

Mas isso não é nenhuma novidade. Quem viveu no início dos anos 1980 se lembra de quando a bolsa Birkin da Hermès nasceu em um avião. Jane Birkin era conhecida por carregar pertences em cestos de vime. Quando suas coisas caíram da cesta ao embarcar em um avião, seu companheiro de assento sugeriu que ela usasse algo com mais bolsos.



“O que você pode fazer, a Hermès não faz isso com bolsos”, respondeu a atriz e cantora francesa, que se lembrou do fato em uma entrevista para a CBS This Morning em 2018. Jane mal sabia que estava falando com o então presidente-executivo da Hermès, Jean-Louis Dumas.

"Eu sou Hermès", respondeu Dumas. Assim, os dois começaram a fazer um brainstorming, sonhando com o design agora clássico que levaria o nome de Birkin.



Para muitas pessoas, a Birkin é uma peça de investimento, colocada na prateleira do armário bem-iluminado para ser admirada e retirada em ocasiões especiais. Mas o ícone do estilo tardio não tratou a sua com tanta delicadeza. A atriz e cantora era conhecida por encher sua Birkin com papéis, colar bandeiras e símbolos no couro e colocar camadas de pingentes, contas e itens diversos nas alças.



"Só pensei que era mais divertido pendurar coisas nela", disse Jane Birkin em outra entrevista à CBS. "Então, penduro meu relógio, pulseiras e contas porque quando ando eles tilintam e balançam."

Durante anos, tem sido moda carregar Birkins usadas à la Jane. Em meados dos anos 2000, Mary Kate, Ashley Olsen e Lindsay Lohan eram conhecidas por carregar Birkins surradas.

Já a nova geração abraçou o "visual completo Jane Birkin". Dua Lipa, Gigi Hadid e Kaia Gerber estão personalizando bolsas de grife com lenços de seda, chaveiros e conjuntos de pérolas. Aqui estão itens de luxo que valem dezenas de milhares de dólares cobiçados por muitos, mas apreciados por poucos, parecendo uma mochila de estudante do ensino fundamental.



O ressurgimento do visual Birkin pode ser rastreado até o desfile de outono/inverno 2023 da Miu Miu em março passado, quando Miuccia Prada pegou as chaves, que geralmente ficam dentro das bolsas, e as colocou do lado de fora das bolsas. Ela aumentou a aposta nas temporadas seguintes. No outono/inverno de 2024, outras marcas entraram na onda, incluindo a Coach, que anexou chaveiros com tema de Nova York aos seus designs.



A Fendi aderiu à tendência, com a designer da marca, Kim Jones, amarrando estojos de couro para pirulitos Chupa Chups aos acessórios das modelos. Evocou o visual de um minidesinfetante para as mãos colorido da Bath & Body Works pendurado em uma mochila, embora a versão da Fendi seja um pouco mais cara, US$ 620 (pirulito real não incluído).

Na temporada passada, o ímpeto continuou, com marcas como Chloé e Balenciaga mostrando charme na passarela. Chloé usou peças de metal, tecido e couro penduradas em bolsas largas, já Balenciaga pesou suas bolsas Rodeo com cadeados, correntes e mosquetões. Foi por isso que a Bricolage criou as minibolsas de pérolas e contas para Camila Akemi. Agora, é só entrar na moda.