Tipos e padrões de tecidos: apenas o primeiro passo da moda

Veludo: De origem antiga, o veludo pode ser feito de algodão, seda ou fibras sintéticas. Caracteriza-se pela superfície macia e aveludada, com um brilho suave. É durável e oferece elegância, sendo utilizado em roupas formais, estofados e cortinas. Sua textura aconchegante o torna ideal também para roupas de inverno. Foto: Imagem de yaoyaoyao5yaoyaoyao por Pixabay