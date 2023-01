Decepcionou: tênis da parceria da Nike com a Tiffany desagrada a internet

As críticas à parceria da Tiffany com a Nike levaram as marcas aos assuntos mais comentados nas redes sociais (foto: Reprodução /Twitter)

Os fãs de moda se agitaram nas redes sociais com o anúncio de uma parceria entre duas marcas: a Nike e a Tiffany & Co. Para os fashionistas, os tênis da colaboração trariam glamour, peças da grife e até seu tom de azul característico. Porém, a revelação da peça desagradou quem estava ansioso pela novidade.





Isso porque, ao contrário de modernidade e luxo, as marcas entregaram um tênis simples, na cor preta. O famoso azul tiffany aparece só em datalhes do sapato. A logo da grife aparece na língua do tênis. Na parte de trás, uma referência às joias da Tiffany: uma plaquinha de metal, indicando que a peça foi produzida em Nova York, um “T”, em referência à marca, a numeração e o nome da grife.







A colaboração não agradou, e teve gente que achou que, em vez de remeter a duas grandes marcas, os tênis parecem cópias falsificadas. “Se mandam esse tênis da collab da Tiffany com a Nike pros camelôs do Feirão da Madrugada, os caras falam: ‘Ah não, abusaram’”, publicou uma usuária do Twitter.



E não foram só os fashionistas brasileiros que não curtiram o novo modelo. Até a escritora americana Angie Tomas usou seu perfil para criticar: “Vocês estão me que dizendo que a Nike se reuniu com a Tiffany & Co, e é isso que eles fizeram?”, postou. Veja mais reações:





Se mandam esse tênis da collab da Tiffany com a Nike pros camelôs do feirao da madrugada os caras falam %u201Cah não abusaram%u201D pic.twitter.com/p2VIwwNHQM %u2014 Dani (@daniminu) January 31, 2023

I imagined the Tiffany Blue nikes to look something like this, not black... %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/Oju0d0BAmQ %u2014 Codi (@Codishaa) January 30, 2023

literally how i feel about this tiffany & co x nike collab pic.twitter.com/zKOMqKbgQI %u2014 michealla%u2728 (@PRADAXBBY) January 30, 2023

sobre o encontro de Tiffany e Nike,



a expectativa // a realidade pic.twitter.com/oEUOXHoVdD %u2014 Beatriz | bitstobrands.com (@beatrizguarezi) January 31, 2023



Apesar de muita gente não ter gostado, o jogador de basquete LeBron James já está desfilando com a polêmica colaboração nos pés.