Vôlei do Minas cede espaço em sua camisa para ação social

Com apoio da Gerdau, patrocinadora máster do time feminino, a equipe atuou com a logo do Instituto Superação (foto: Divulgação)



Em parceria com seu patrocinador máster, a Gerdau, o vôlei feminino do Minas Tênis Clube iniciou ontem ação social para divulgar o Instituto Superação. A entidade, que atua na promoção na formação de bons cidadãos por intermédio do esporte, estampa sua marca na camisa dos atletas e ainda em duas placas de publicidade no ginásio. O objetivo é estimular doações ao instituto, que tem como causa garantir o direito à prática de atividade saudável e positiva, promovendo o desenvolvimento esportivo dos alunos-atletas, formando e fortalecendo professores da rede pública de ensino, além de impulsionar a campanha da ONG e ampliar o engajamento com os fãs do Esporte.





TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A diretora do Instituto Superação, Joana Miraglia, destacou a importância da parceria para a sociedade: "Estamos muito felizes com essa parceria. O Instituto atua com a missão de contribuir com a formação pessoal de crianças e adolescentes, desenvolvendo as competências socioemocionais por meio da integração entre a educação e o esporte. Com essa iniciativa, queremos apresentar nosso trabalho de transformação social para o público em geral e atrair investimento para educação e para o esporte, de modo a ampliar as nossas ações".

Por sua vez, Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa a iniciativa está alinhada ao propósito da Gerdau, "que é o de empoderar pessoas que constroem o futuro, e ao nosso compromisso de ser parte das soluções aos desafios da sociedade brasileira. Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação socioeconômica e como importante ferramenta educacional para crianças e jovens das cidades em que estamos presentes". Essa e outras ações seguirão durante a disputa da Superliga de Vôlei Feminino.