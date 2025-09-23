Lula critica retorno de Cuba à lista de países que patrocinam o terrorismo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Durante discurso nesta terça-feira (23/9) na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a paz na América Latina e no Caribe e criticou duramente a decisão de incluir Cuba novamente como um país que patrocina o terrorismo.

“E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo”, afirmou o presidente, acrescentando que a região vive um momento de crescente polarização e instabilidade, mas que manter o continente como zona de paz continua sendo uma prioridade para o Brasil.

Lula destacou que a América Latina e o Caribe são, historicamente, livres de armas de destruição em massa e de conflitos étnicos ou religiosos, e alertou sobre os riscos de se equiparar criminalidade comum ao terrorismo. Segundo ele, o combate eficaz ao tráfico de drogas passa pelo fortalecimento da cooperação internacional, com foco na repressão à lavagem de dinheiro e na limitação do comércio de armas.

“Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias”, afirmou.

A defesa da democracia, o combate à fome, a regulação da internet e as mudanças climáticas foram alguns dos assuntos abordados pelo presidente em seu discurso.

