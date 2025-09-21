Assine
Acidente entre dois carros termina em capotamento em Uberlândia

Motorista de um dos carros bateu na lateral do outro quando passava por cruzamento no centro da cidade

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
21/09/2025 13:19

Duas pessoas ficaram feridas durante acidente em Uberlândia neste domingo (21/09)
Duas pessoas ficaram feridas durante acidente em Uberlândia neste domingo (21/09) crédito: Divulgação/CBMMG

Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (21/09) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu em um cruzamento no centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um dos veículos informou que seguia pela Rua Rio Grande do Sul quando foi atingido lateralmente por outro que cruzava a Avenida Cesário Alvim. Com o impacto, o automóvel capotou com o motorista, que recusou atendimento, e um passageiro que foi atendido com escoriações. 

O outro veículo era conduzido por uma mulher que também sofreu escoriações e se queixou de dores no braço direito durante o atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas para a UAI Tibery.

A Polícia Militar também compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

Tópicos relacionados:

acidente cbmmg pmmg

