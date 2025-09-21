Acidente entre dois carros termina em capotamento em Uberlândia

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (21/09) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu em um cruzamento no centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um dos veículos informou que seguia pela Rua Rio Grande do Sul quando foi atingido lateralmente por outro que cruzava a Avenida Cesário Alvim. Com o impacto, o automóvel capotou com o motorista, que recusou atendimento, e um passageiro que foi atendido com escoriações.

O outro veículo era conduzido por uma mulher que também sofreu escoriações e se queixou de dores no braço direito durante o atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas para a UAI Tibery.

A Polícia Militar também compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.