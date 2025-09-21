Acidente entre dois carros termina em capotamento em Uberlândia
Motorista de um dos carros bateu na lateral do outro quando passava por cruzamento no centro da cidade
Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (21/09) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu em um cruzamento no centro da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um dos veículos informou que seguia pela Rua Rio Grande do Sul quando foi atingido lateralmente por outro que cruzava a Avenida Cesário Alvim. Com o impacto, o automóvel capotou com o motorista, que recusou atendimento, e um passageiro que foi atendido com escoriações.
O outro veículo era conduzido por uma mulher que também sofreu escoriações e se queixou de dores no braço direito durante o atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas para a UAI Tibery.
A Polícia Militar também compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.