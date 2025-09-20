Assine
FATALIDADE

Passageira de carro morre em batida com caminhão no interior de Minas

Acidente aconteceu na MGC-122, em Espinosa, no Norte de Minas. Vítima ficou presa às ferragens, e o corpo só foi retirado após perícia da Polícia Civil

20/09/2025 19:39 - atualizado em 20/09/2025 19:42

Acidente aconteceu no começo da manhã em Espinosa, no Norte de Minas
Acidente aconteceu no começo da manhã em Espinosa, no Norte de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

A batida entre um carro e um caminhão resultou na morte de uma mulher, de 37 anos, que ficou presa às ferragens do automóvel. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (20/9), no KM 24 da MGC-122, em Espinosa, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a colisão ocorreu antes das 5h25. O caminhão, que estava com um baú acoplado, ia no sentido Monte Azul, e o carro, no outro sentido, na altura de Espinosa.

Não foi informada a dinâmica do acidente. Porém, uma foto feita após a batida mostra que o automóvel foi atingido no lado direito pelo caminhão.

A passageira do carro ficou presa às ferragens e morreu no local, tendo o óbito sido constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A condutora, de 29 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada para um hospital de Monte Azul.

O motorista do caminhão, de 32 anos, não teve lesões e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar (PMMG), enquanto a perícia da Polícia Civil (PCMG) realizava os trabalhos técnicos antes de liberar o corpo da vítima para o serviço funerário.

