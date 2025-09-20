Assine
QUEDA

Acidente de parapente deixa homem preso em penhasco na Serra do Elefante

Bombeiros tiveram dificuldade de chegar até a vítima, que foi encontrada consciente e orientada

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
20/09/2025 13:53 - atualizado em 20/09/2025 14:28

Queda de praticante de parapente na Serra do Elefante mobiliza Corpo de Bombeiros
Queda de praticante de parapente na Serra do Elefante mobiliza Corpo de Bombeiros crédito: Divulgação/CBMMG

Um praticante de parapente caiu na Serra do Elefante, em Mateus Leme (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (20/09). O homem foi resgatado por volta de 13h pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo o CBMMG, a vítima ficou pendurada pelo equipamento em um penhasco de difícil acesso. Ele foi encontrado consciente e orientado, com possível lesão na região lombar.

Três guarnições dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram empenhadas no resgate. A PM apoiou a operação com a aeronave Pegasus.

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

cbmmg minas-gerais pmmg

