Acidente de parapente deixa homem preso em penhasco na Serra do Elefante

Um praticante de parapente caiu na Serra do Elefante, em Mateus Leme (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (20/09). O homem foi resgatado por volta de 13h pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo o CBMMG, a vítima ficou pendurada pelo equipamento em um penhasco de difícil acesso. Ele foi encontrado consciente e orientado, com possível lesão na região lombar.

Três guarnições dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram empenhadas no resgate. A PM apoiou a operação com a aeronave Pegasus.



*Matéria em atualização