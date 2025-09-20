Acidente de parapente deixa homem preso em penhasco na Serra do Elefante
Bombeiros tiveram dificuldade de chegar até a vítima, que foi encontrada consciente e orientada
compartilheSiga no
Um praticante de parapente caiu na Serra do Elefante, em Mateus Leme (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (20/09). O homem foi resgatado por volta de 13h pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Leia Mais
Segundo o CBMMG, a vítima ficou pendurada pelo equipamento em um penhasco de difícil acesso. Ele foi encontrado consciente e orientado, com possível lesão na região lombar.
- MG: denúncia leva PM ao resgate de aves e a aplicar multa de R$ 52 mil
- Vídeo: Idosa morre esmagada entre carro e caminhão em Uberlândia
- BH: bombeiros resgatam morador de rua que tentou fazer rapel no Arrudas
Três guarnições dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram empenhadas no resgate. A PM apoiou a operação com a aeronave Pegasus.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Matéria em atualização