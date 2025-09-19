Toneis de cocaína são encontrados enterrados em mata de Ribeirão das Neves

Moradores do bairro Landi 1ª Seção, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acionaram a Polícia Militar depois de perceberem uma movimentação estranha em uma mata. A denúncia resultou na apreensão de mais de 11 mil pinos de cocaína e carregadores de arma de fogo, na noite dessa quinta-feira (18/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, os denunciantes afirmaram que pessoas envolvidas com o tráfico entravam nessa mata, localizada aos fundos da Rua Dois, com sacolas e ferramentas, e saíam horas depois sem nada em mãos. A prática ocorria até mesmo à noite, com o uso de lanternas.

Os militares do GEPAR planejaram uma operação e fizeram varredura na mata com apoio do cão farejador. Em um ponto de terra revirada, os policiais encontraram um tonel plástico enterrado. Dentro dele, havia 11.668 pinos e 179 papelotes de cocaína, além de dois pacotes com pó branco semelhante à droga e uma pedra grande de pasta-base.

Uma segunda busca pela área resultou no encontro de um segundo tonel. Nele, estavam um carregador de arma de fogo, dois carregadores com capacidade para 18 munições, um carregador de pistola Glock com capacidade para 30 munições, 11 cartuchos de calibre restrito para fuzil e 32 munições de calibre .380.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, antigos chefes do tráfico na região cumprem pena, mas ainda exercem influência na criminalidade local. No aglomerado, impera a lei do silêncio e não foi possível identificar os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.