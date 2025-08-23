Detento morre no Ceresp Gameleira depois de ingerir cápsula de cocaína

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O detento Guilherme Frota Monteiro, de 42 anos, morreu no Ceresp Gameleira, nessa sexta-feira (22/8) depois de ter engolido um invólucro de cocaína. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).

Segundo a Sejusp, policiais penais da unidade foram acionadas quando Guilherme alegou estar se sentindo mal. Ele então foi retirado da cela e levado à enfermaria para os primeiros socorros e o Samu também foi acionado, mas não foi possível salvar o detento. “Apesar da pronta intervenção e das manobras de suporte realizadas, o preso não resistiu, constatando-se o óbito pela equipe médica”, informou a Secretaria por meio de nota.

Um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte, e os presos que dividiam cela com Guilherme serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar. A Polícia Civil ficará encarregada das investigações criminais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Guilherme Frota Monteiro foi admitido no Ceresp Gameleira no dia 29 de abril deste ano e tinha passagens pelo sistema prisional desde março de 2010.