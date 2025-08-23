Assine
BELO HORIZONTE

Detento morre no Ceresp Gameleira depois de ingerir cápsula de cocaína

Guilherme Frota Monteiro, de 42 anos, cumpria pena na unidade prisional desde 29 de abril deste ano

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
23/08/2025 18:05 - atualizado em 23/08/2025 18:08

Fachada do CERESP (Centro de Remanejamento de Presos), do bairro Gameleira, em Belo Horizonte (2009)
Fachada do CERESP (Centro de Remanejamento de Presos), no Bairro Gameleira, em Belo Horizonte (2009) crédito: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press

O detento Guilherme Frota Monteiro, de 42 anos, morreu no Ceresp Gameleira, nessa sexta-feira (22/8) depois de ter engolido um invólucro de cocaína. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).

Segundo a Sejusp, policiais penais da unidade foram acionadas quando Guilherme alegou estar se sentindo mal. Ele então foi retirado da cela e levado à enfermaria para os primeiros socorros e o Samu também foi acionado, mas não foi possível salvar o detento. “Apesar da pronta intervenção e das manobras de suporte realizadas, o preso não resistiu, constatando-se o óbito pela equipe médica”, informou a Secretaria por meio de nota.

Um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte, e os presos  que dividiam cela com Guilherme serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar. A Polícia Civil ficará encarregada das investigações criminais.

Guilherme Frota Monteiro foi admitido no Ceresp Gameleira no dia 29 de abril deste ano e tinha passagens pelo sistema prisional desde março de 2010.

