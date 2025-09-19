Turista mineiro morre em praia do RN ao tentar salvar filho afogado
Família é de São João Del-Rei (MG), na Região Central do estado. Homem de 45 se afogou e não reagiu a estímulos de reanimação. O caso aconteceu na quinta (18)
Um turista mineiro, de 45 anos, morreu na Praia de Tabatinga, no município de Nísia Floresta, na Grande Natal (RN), no Nordeste do país, ao tentar salvar o filho que se afogava. Segundo populares, a família é de São João Del-Rei (MG), na Região Central do estado.
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi acionado à tarde para uma ocorrência de afogamento em frente a um restaurante na praia. No local, foi constatado que duas pessoas, pai e filho, haviam sido arrastadas pela correnteza.
Segundo os registros, o menino, que tem 9 anos, foi levado primeiro pelas águas. O pai dele entrou no mar para tentar salvá-lo, mas se afogou.
O menino foi retirado das águas por uma tia. Já o homem foi resgatado pela equipe dos bombeiros. Ele foi encontrado em grau 6 de afogamento, já em parada cardiorrespiratória.
De acordo com a corporação, os militares iniciaram de imediato procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi levada ao local pelo helicóptero Potiguar 2 e também ajudou nas manobras.
Depois de 70 minutos, o homem não reagiu aos estímulos e a médica confirmou a morte. O corpo foi removido para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Ainda não há informações sobre o translado do corpo.
Policial de BH afogado
Em julho deste ano, outro mineiro morreu afogado nas águas do estado potiguar. O policial militar Carlos Eduardo de Oliveira Leôncio, de 36 anos, foi arrastado pela maré da Praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN).
Carlos era cabo e atuava no 34ª Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele desapareceu na quinta-feira de 24 de julho e o corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o policial estava no mar acompanhado de outras três pessoas. Três conseguiram sair da água, uma delas com a ajuda de um surfista, mas o cabo foi levado pela correnteza e se afogou.