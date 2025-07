Encontrado corpo de policial mineiro desaparecido em praia do RN

O corpo do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Carlos Eduardo de Oliveira Leôncio, de 36 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (25/7) no litoral do Rio Grande do Norte. Ele estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (24/7), quando foi arrastado pela maré na Praia do Amor, em Pipa, município de Tibau do Sul, um dos pontos turísticos mais visitados do estado.

Carlos Eduardo era lotado no 34º Batalhão da PM, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o policial estava no mar acompanhado de outras três pessoas. Três conseguiram sair da água, uma delas com a ajuda de um surfista, mas o cabo foi levado pela correnteza e desapareceu.

As buscas foram iniciadas ainda na tarde de quinta-feira, com apoio de embarcações, mergulhadores, patrulha aérea e guarda-vidas. No entanto, a baixa visibilidade e o fim do dia dificultaram o trabalho. As equipes retomaram os esforços nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, quando o corpo foi localizado pelos bombeiros do Rio Grande do Norte.

Segundo o aspirante Lucas Vidal, que atuou na operação de resgate, o local é conhecido pelo alto número de afogamentos. “A Praia do Amor é uma das mais perigosas do estado. Só neste primeiro semestre, mais de 40 ocorrências de afogamento foram registradas ali. É uma área de correnteza forte, com trânsito intenso de turistas”, afirmou.

Carlos Eduardo faleceu enquanto estava de férias com a família. A corporação em que ele atuava divulgou nota lamentando a perda: “Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos companheiros de farda, prestando nossa total solidariedade".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

