Jovem de 26 anos morre ao bater o carro em poste de avenida em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O motorista de um carro Honda, de 26 anos, morreu depois de perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste, na Avenida Segismundo Pereira, na Região Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19/9) e as causas ainda são desconhecidas.

O corpo da vítima, que ficou preso às ferragens e teve de ser desencarcerado, foi encaminhado para o IML de Uberlândia.

O impacto do veículo destruiu o poste e causou a queda de energia elétrica em alguns imóveis da região. O fornecimento de energia foi restabelecida no início da manhã desta sexta-feira (19/9).