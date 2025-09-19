Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Jovem de 26 anos morre ao bater o carro em poste de avenida em Uberlândia

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19/9) e as causas ainda são desconhecidas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/09/2025 11:21 - atualizado em 19/09/2025 11:25

compartilhe

Siga no
x
As causas do acidente, que ocorreu de madrugada, não são conhecidas
As causas do acidente, que ocorreu de madrugada, não são conhecidas crédito: CBMMG

O motorista de um carro Honda, de 26 anos, morreu depois de perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste, na Avenida Segismundo Pereira, na Região Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19/9) e as causas ainda são desconhecidas.

Leia Mais

O corpo da vítima, que ficou preso às ferragens e teve de ser desencarcerado, foi encaminhado para o IML de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O impacto do veículo destruiu o poste e causou a queda de energia elétrica em alguns imóveis da região. O fornecimento de energia foi restabelecida no início da manhã desta sexta-feira (19/9).

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito minas-gerais uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay