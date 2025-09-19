Jovem de 26 anos morre ao bater o carro em poste de avenida em Uberlândia
O motorista de um carro Honda, de 26 anos, morreu depois de perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste, na Avenida Segismundo Pereira, na Região Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19/9) e as causas ainda são desconhecidas.
O corpo da vítima, que ficou preso às ferragens e teve de ser desencarcerado, foi encaminhado para o IML de Uberlândia.
O impacto do veículo destruiu o poste e causou a queda de energia elétrica em alguns imóveis da região. O fornecimento de energia foi restabelecida no início da manhã desta sexta-feira (19/9).