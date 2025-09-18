Vídeo: Idosa morre esmagada entre carro e caminhão em Uberlândia

Uma mulher de 68 anos morreu prensada entre um caminhão e um carro no fim da tarde dessa quarta-feira (17/9), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança.

O fato aconteceu na avenida Manaus, no bairro Santa Rosa, local em que um caminhão saía do estacionamento e, ao tentar acessar a via, assustou um motorista de outro carro. O condutor desviou do caminhão, mas perdeu o controle do automóvel e prensou a idosa, que tentava fazer a travessia.

Os bombeiros atenderam a ocorrência mas não conseguiram estabilizar a vítima até ser levada a uma unidade médica. A morte foi constatada no local.

A idosa era catadora de recicláveis e foi sepultada nesta quinta-feira (18/9).