Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Vídeo: Idosa morre esmagada entre carro e caminhão em Uberlândia

Um dos motoristas desviou de um caminhão mas perdeu o controle do automóvel e prensou a vítima, que tentava fazer a travessia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
18/09/2025 20:19

compartilhe

Siga no
x
Vídeo: Idosa morre esmagada entre carro e caminhão em Uberlândia
Vídeo: Idosa morre esmagada entre carro e caminhão em Uberlândia (MG) crédito: Divulgação/CBMG

Uma mulher de 68 anos morreu prensada entre um caminhão e um carro no fim da tarde dessa quarta-feira (17/9), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança.

O fato aconteceu na avenida Manaus, no bairro Santa Rosa, local em que um caminhão saía do estacionamento e, ao tentar acessar a via, assustou um motorista de outro carro. O condutor desviou do caminhão, mas perdeu o controle do automóvel e prensou a idosa, que tentava fazer a travessia.

Leia Mais



Os bombeiros atenderam a ocorrência mas não conseguiram estabilizar a vítima até ser levada a uma unidade médica. A morte foi constatada no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A idosa era catadora de recicláveis e foi sepultada nesta quinta-feira (18/9).

Tópicos relacionados:

acidente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay