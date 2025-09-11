Homem é condenado por abusar sexualmente de idosa com massagem nos pés

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-zelador de uma casa de repouso na Louisiana, nos Estados Unidos, Bobby Mendell Bester foi considerado culpado de agressão sexual por invadir o quarto de uma idosa de 69 anos e massagear seus pés com loção enquanto pressionava seus genitais contra eles. O crime aconteceu em 2018 e agora ele aguarda a sentença, que pode ir de 25 a 99 anos de prisão, segundo o promotor público J. Collins Sims.

De acordo com depoimentos apresentados durante o julgamento, Bester trabalhava na casa de repouso em que a vítima residia. Ele entrou no quarto da vítima enquanto ela estava deitada na cama, comentou sobre uma meia caída e, em seguida, fechou a porta e as persianas antes de iniciar a massagem nos pés, provocando cócegas e realizando apalpamento sexual não consentido.

Quando o zelador ouvia pássaros do lado de fora do quarto, ele pausava brevemente. Depois, retomava a massagem assim que tinha certeza de que não seria interrompido.

A prisão só ocorreu seis anos depois, em fevereiro de 2024. Durante o processo, ele admitiu ter fetiche por pés, mas negou as acusações, posição rejeitada pelo júri.

Durante o julgamento, foi exposto que ele possui histórico de assédio. Uma corretora imobiliária relatou que, em 2007, Bester a contatou sob o pretexto de comprar um imóvel, mas, após ser rejeitado, passou a enviar mensagens perturbadoras com pedidos sexuais envolvendo seus pés.

"Posso me masturbar nos seus pés? Sei que você tem pés sensuais. Posso chupá-los ou algo assim?", disse ele em uma mensagem de áudio.

O que é podolatria?