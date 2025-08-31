Para os pés





A Usaflex lançou sua coleção primavera verão 2025 e o ponto de partida não é apenas o calor da estação, mas o desejo de leveza, autenticidade e bem-estar como estilo de vida. Em uma leitura contemporânea das necessidades da mulher, a marca propõe uma coleção que combina conforto técnico com design elegante e funcional. O equilíbrio entre forma e função aparece com clareza. Papetes em couro metalizado, sandálias com saltos estruturados, slingbacks com recortes vazados e tênis de solado robusto traduzem uma estética que une praticidade e sofisticação. A cartela de cores traz tons neutros como “doce de leite”, o dourado e o vanilla, enquanto o “azul esmeralda” surge como a aposta da temporada, trazendo frescor e intensidade à paleta.

Coleção primavera verão 25/26 da FARM Divulgação

A mil por hora

A FARM Rio lançou no final de junho a coleção Original, onde um dos grandes destaques são as peças Tal Qual Global, que brilharam nos lançamentos internacionais da marca exaltando a brasilidade com elementos como coqueiros e tucanos. Este mês lançou a coleção primavera verão 25/26, mantendo os coqueiros, e com estampas de folhas de bananeiras, florais e muitas outras, lindas, mantendo o seu DNA, que é o charme e o diferencial da marca. Paralelamente, está com coleção inverno no exterior, mesclando as estampas com rendas.

Coleção Fall Winter 25 da Missoni Divulgação

Para eles

A coleção Fall Winter 25 da Missoni une a tradição da alfaiataria italiana à energia da arte pop japonesa, refletindo a busca contínua da marca por inovação têxtil e excelência artesanal. Os materiais emblemáticos ganham novas leituras: o Raschel, malha leve com efeito gráfico tridimensional, e o tecido feito pela máquina Caperdoni, tradicionalmente associado ao tricô da Missoni, surge reinterpretado como uma versão contemporânea da clássica risca de giz uma fusão entre tradição e modernidade. A paleta de cores aposta em tons neutros, como azul e cinza, que valorizam as texturas e o acabamento técnico dos tecidos, criando composições sofisticadas e versáteis.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.