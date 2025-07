As rachaduras nos pés, especialmente nos calcanhares, são mais comuns do que se imagina. Muita gente percebe o incômodo quando a pele começa a endurecer, ressecar e até rachar, gerando dor e constrangimento estético, principalmente nos dias mais frios ou secos.

Em muitos casos, a rachadura no calcanhar tem causa relacionada à saúde do corpo como um todo, revelando desde maus hábitos até possíveis carências nutricionais ou doenças metabólicas. Por isso, entender a origem desse ressecamento é o primeiro passo para um tratamento eficaz e duradouro.

Leia mais:

O que causa rachaduras no calcanhar?

A rachadura no calcanhar pode ter causas variadas, que vão desde o simples ressecamento da pele até desequilíbrios mais complexos no organismo. Em dias frios ou ambientes com ar seco, a pele tende a perder água com mais facilidade, tornando-se áspera e vulnerável. O uso constante de calçados abertos, como chinelos e sandálias, agrava o problema, pois expõe os pés à sujeira, ao atrito e à perda de hidratação natural.

A falta de ingestão adequada de água e a carência de nutrientes como vitaminas A, e ômega-3 também afetam a saúde da pele. Além disso, o sobrepeso pode aumentar a pressão nos pés e provocar o rompimento da pele mais ressecada. Algumas doenças, como diabetes e hipotireoidismo, alteram o metabolismo e a circulação, deixando os pés mais propensos ao ressecamento intenso. Por fim, o hábito de tomar banhos muito quentes contribui para a remoção da camada de proteção natural da pele, favorecendo rachaduras.

Quando as rachaduras nos pés viram um alerta de saúde?

Em geral, pequenas rachaduras superficiais podem ser resolvidas com hidratação e cuidados simples. No entanto, há situações em que elas se tornam um verdadeiro sinal de alerta. Se o ressecamento evolui para fissuras profundas que sangram, causam dor ao caminhar, ganham coloração amarelada ou apresentam secreções, é fundamental buscar ajuda médica. Esses sintomas podem indicar infecções ou doenças de base, como a diabetes descompensada.

Pessoas com doenças crônicas precisam ficar mais atentas, já que qualquer ferida nos pés pode se complicar com mais facilidade. Nesses casos, o acompanhamento com um dermatologista ou endocrinologista é essencial para investigar a origem do problema e tratar de forma segura.

Quanto mais cedo as rachaduras forem percebidas e tratadas, maiores as chances de recuperação rápida e sem complicações. E se a causa for mais séria, o diagnóstico precoce é sempre o melhor caminho Fiona Gan's Images

Rachadura nos pés: causas e tratamento eficaz

Quando o assunto é rachadura nos pés, causa e tratamento andam juntos. Identificar a origem do problema permite que medidas certas sejam adotadas. Um dos principais cuidados é a hidratação da pele, que deve ser feita com cremes específicos, como aqueles que contêm ureia, lactato de amônia ou ácido salicílico. Esses ativos ajudam a recuperar a barreira de proteção e a manter a umidade natural da pele.

Além disso, o uso de esfoliantes suaves uma vez por semana pode remover as células mortas e facilitar a penetração do hidratante. Para potencializar os resultados, recomenda-se aplicar o creme à noite e usar meias de algodão para manter a hidratação. Evitar andar descalço em pisos ásperos também ajuda na prevenção. Não menos importante, a ingestão regular de água e o consumo de alimentos ricos em gorduras boas, como abacate, azeite de oliva e castanhas, são fundamentais para a saúde da pele. Em casos mais graves, pomadas cicatrizantes com ação antibiótica ou anti-inflamatória podem ser indicadas por um médico.

Cuidados preventivos para manter os pés saudáveis

Manter os pés hidratados e cuidados deve fazer parte da rotina de autocuidado, assim como escovar os dentes ou lavar o rosto. Aplicar hidratante diariamente, especialmente após o banho, evita que a pele chegue ao ponto de rachar. Ao fazer as unhas, evite lixar demais a sola do pé, o excesso de fricção pode estimular ainda mais o espessamento da pele.

Pessoas com diabetes devem redobrar a atenção: mesmo pequenos machucados nos pés podem se agravar rapidamente. Nesses casos, além dos cuidados diários, o ideal é realizar inspeções frequentes nos pés e procurar orientação médica ao menor sinal de alteração.