Quando as temperaturas caem, o cuidado com a pele precisa mudar. O frio, o vento e os banhos mais quentes reduzem a umidade natural da derme, deixando-a opaca, sensível e propensa ao ressecamento. É exatamente nesse cenário que o hidratante certo faz toda a diferença.

Mas não basta escolher qualquer creme e esperar resultados. No inverno, a pele exige fórmulas específicas, com ativos capazes de criar uma barreira contra a perda de água e ao mesmo tempo nutrir profundamente. Saber identificar esses ingredientes e entender as necessidades da sua pele é o primeiro passo para atravessar os meses frios com mais conforto e saúde.

Por que a pele resseca mais no inverno

O ressecamento no inverno acontece por uma combinação de fatores. O ar fica mais seco, a transpiração diminui e, em muitos casos, o consumo de água também cai. Além disso, os banhos quentes, comuns nos dias frios, removem a camada lipídica protetora da pele, facilitando a evaporação da água natural da derme.

Esse quadro favorece a desidratação, não só em peles naturalmente secas, mas também nas oleosas e mistas. A sensação de repuxamento, a descamação e até coceiras são sinais clássicos de que a pele está precisando de socorro.

Ingredientes que fazem diferença no inverno

Escolher o hidratante ideal para o frio começa pela leitura da composição. Existem ativos-chave para a pele que ajudam a atrair, reter e proteger a umidade. Veja quais são os mais indicados:

Ureia : potente hidratante que melhora a capacidade da pele de reter água. Ideal para áreas extremamente ressecadas, como cotovelos, joelhos e calcanhares;

Glicerina : atrai a umidade do ambiente para a pele, mantendo-a hidratada por mais tempo;

Ácido hialurônico : molécula com alta capacidade de retenção de água, ideal para manter a pele firme e viçosa;

Manteiga de karité e óleo de amêndoas : nutrem a pele profundamente e restauram a barreira lipídica, essencial no inverno;

Ceramidas : reforçam a proteção da pele e previnem a perda de água;

Niacinamida: além de hidratar, ajuda a acalmar peles sensíveis e irritadas pelo frio.

Evite fórmulas com muito álcool ou fragrâncias intensas, que podem sensibilizar ainda mais a pele nos dias frios.

Adapte o hidratante ao seu tipo de pele

Nem toda pele reage da mesma forma ao inverno. Por isso, a escolha do hidratante deve considerar suas características específicas:

Pele seca : opte por cremes mais densos, com ativos como manteiga de karité, ureia e ceramidas; a hidratação precisa ser reforçada ao menos duas vezes ao dia;

Pele oleosa ou acneica : esse tipo de pele precisa de hidratação. Prefira fórmulas oil-free, com ácido hialurônico ou glicerina, que hidratam sem obstruir os poros;

Pele sensível : evite fragrâncias e conservantes agressivos; use produtos com niacinamida e ingredientes calmantes;

Pele do corpo: loções com maior concentração de emolientes são ideais, principalmente após o banho, quando os poros estão mais receptivos.

Texturas mais densas, como cremes com manteiga de karité, são ideais para combater o ressecamento no frio. Freepik

Quando e como aplicar para melhores resultados

No inverno, o momento da aplicação faz diferença. A melhor hora para usar o hidratante é logo após o banho, com a pele ainda levemente úmida. Isso ajuda a selar a umidade e potencializa a ação do produto.

Evite esfregar a pele com a toalha. Seque com toques suaves e aplique o hidratante com movimentos circulares, garantindo uma distribuição uniforme. Para quem sente muito ressecamento, especialmente nas pernas e braços, reaplicar à noite pode ser um bom reforço.

Produtos multifuncionais: praticidade com resultados

No inverno, fórmulas multifuncionais ganham destaque. Produtos que combinam hidratação com ação calmante, reparadora ou até proteção solar são ótimos aliados para quem busca praticidade sem abrir mão do cuidado.

Bálsamos nutritivos, óleos corporais hidratantes e cremes com ação antienvelhecimento, por exemplo, entregam benefícios extras que fazem a diferença no dia a dia.

Com tantas opções no mercado, entender o que sua pele realmente precisa é o primeiro passo para fazer escolhas inteligentes, e que tragam resultado.

Escolher o hidratante certo no inverno é mais do que uma questão estética. É um cuidado essencial para manter a saúde da pele diante dos desafios do frio. Observar os sinais que o corpo dá, apostar nos ingredientes certos e adotar hábitos simples de proteção são atitudes que fazem toda a diferença até a chegada das estações mais quentes.