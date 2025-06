Qual o melhor hidratante para o inverno?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada do inverno, a pele tende a perder mais água, ficar áspera e até apresentar descamação. Nessas condições, investir em um hidratante de qualidade pode evitar desconfortos e até crises de dermatite.

Uma das marcas mais famosas por cuidar profundamente da pele é a Cetaphil. Mas será que esses produtos dão conta do recado? O Estado de Minas recebeu dois da linha de hidrantes e conta qual deles é o mais indicado para cada caso.

A Loção Hidratante Advanced (473ml) e o Creme Hidratante (453g) prometem hidratação profunda, mas atuam de formas diferentes. A seguir, apresentamos uma comparação completa dos dois.

Loção Hidratante Cetaphil Advanced

A Loção Advanced é indicada para uso diário e possui uma fórmula com ativos que ajudam a restaurar a função de barreira da pele. Seu diferencial é a textura fluida, de rápida absorção, que oferece hidratação sem deixar resíduos oleosos ou sensação pegajosa. É especialmente recomendada para peles normais a secas e climas mais amenos.

Principais ativos:

Glicerina – atrai e retém água na pele, promovendo hidratação duradoura;

Niacinamida (vitamina B3) – reforça a barreira cutânea e reduz a vermelhidão;

Pantenol (pró-vitamina B5) – ação calmante e regeneradora;

Manteiga de Karité – nutre e ajuda a manter a elasticidade da pele;

Óleo de semente de girassol – rico em ácidos graxos e vitamina E;

Dimeticona – silicone que forma um filme protetor sem obstruir os poros;

Tocoferol (vitamina E) – antioxidante que combate o envelhecimento precoce.

A loção é sem perfume, não comedogênica e em embalagem com pump, o que facilita a aplicação. Segundo a marca, oferece hidratação por até 48 horas, com testes clínicos que demonstram melhora da maciez e elasticidade após uma semana de uso.

Loção Hidratante Cetaphil Advanced Reprodução

Ideal para peles sensíveis, a loção suaviza a vermelhidão e a coceira causadas pelo ressecamento e ainda confere um leve glow, mantendo o toque seco e confortável. Como não possui fragrância, pode ser combinada com perfumes ou outros produtos aromáticos.

O diferencial da fórmula está justamente no equilíbrio entre hidratação e leveza. Com álcool cetoestearílico e cetearete-20 como emulsificantes, e a dimeticona criando uma barreira protetora, a loção proporciona uma hidratação eficaz para dias mais amenos do inverno, especialmente quando a pele ainda não está sofrendo com ressecamento extremo.

Para quem busca um hidratante diário e versátil, sem a necessidade de reconstrução profunda da barreira cutânea, essa é uma ótima escolha. O preço médio parte de R$ 89,90 — valor semelhante ao de outras loções dermatológicas, como a da linha CeraVe, porém com uma proposta um pouco mais leve.

Creme Hidratante Cetaphil

Voltado para peles secas a extrassecas, o Creme Hidratante Cetaphil tem uma consistência mais espessa, ideal para situações de ressecamento severo ou peles sensibilizadas por tratamentos dermatológicos. Embora mais denso, o creme também é livre de fragrâncias e desenvolvido para minimizar riscos de alergias.

Principais ativos:

Glicerina – promove hidratação profunda e prolongada;

Petrolato – cria uma barreira oclusiva que evita a perda de água transepidérmica;

Óleo de amêndoas-doces e óleo de semente de girassol – contribuem para a regeneração da barreira lipídica;

Dimeticona e dimeticonol – atuam como agentes suavizantes e protetores;

Niacinamida – fortalece a pele e tem ação anti-inflamatória;

Pantenol e tocoferol (vitamina E) – promovem regeneração celular e ação antioxidante.

Creme Hidratante Cetaphil Reprodução

Segundo estudos conduzidos pela marca, o produto acelera a recuperação da barreira cutânea em até sete dias e apresenta melhora imediata da hidratação em mais de 96% dos usuários testados. É recomendado para uso em todo o corpo, mas especialmente eficaz em áreas mais ressecadas, como pés, cotovelos e mãos.

O creme oferece um nível de hidratação mais intenso e duradouro que a loção. É indicado para peles extrassecas, sensibilizadas por banhos quentes, depilação, uso de ácidos ou condições como dermatite e rosácea.

A textura é densa, e o produto demora mais para ser absorvido, o que pode ser um ponto negativo para quem tem pressa; por outro lado, isso se traduz em uma hidratação prolongada e eficaz. Em poucos dias de uso, é possível notar a pele mais viçosa, firme e resistente ao ressecamento. Após a depilação, por exemplo, o creme ajuda a suavizar a vermelhidão, a coceira e os temidos carocinhos — um verdadeiro milagre para quem sofre com sensibilização.

Apesar de vir em pote (o que exige o uso direto com as mãos), o produto rende bem e costuma ser vendido por cerca de R$ 79,90, tornando-se uma opção acessível para quem precisa de um reforço no cuidado com a pele durante o inverno.

Vale a pena?

A principal diferença entre os dois produtos está na textura e na intensidade da hidratação. A Loção Advanced é perfeita para uso diário, leve e confortável, ideal para peles normais a secas que precisam apenas de manutenção. Já o Creme Hidratante é mais robusto, voltado para momentos em que a pele está visivelmente ressecada ou sensibilizada.

Ambos são livres de fragrância e têm bom rendimento, porém o creme se destaca no quesito reparação da barreira cutânea e ação prolongada.

Quanto ao custo-benefício, o creme leva vantagem no preço: costuma ser encontrado por R$ 79,90, enquanto a loção gira em torno de R$ 89,90.

Se for para escolher apenas um, a recomendação é: prefira o creme se a sua pele estiver precisando de um boost de hidratação, principalmente no frio ou após agressões como depilação. Agora, se você quer manter a hidratação sem pesar, inclusive com uso diário e em peles sensíveis, a loção é mais prática e eficiente.