Natura e Havaianas lançam collab em comemoração ao São João

Em clima de arraiá, a Natura e a Havaianas lançaram uma parceria inspirado na clássica maçã do amor, símbolo das festas juninas. O lançamento traz uma nova fragrância da linha Tododia: Maçã Caramelada e Baunilha. A edição especial conta com hidratante, body splash, gloss labial, sabonetes e um par de Havaianas vermelhas com um pin colecionável de maçã.

No site da Natura e em pontos de venda das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, é possível adquirir o kit completo, que inclui um hidratante para o corpo, um par de chinelos, um pin de maçã e uma caixa temática de São João.

Nas lojas Havaianas, ao comprar qualquer par de chinelos + um kit de pins, o cliente ganha uma miniatura do hidratante corporal. .

Os produtos também são vendidos separadamente. A linha Tododia Maçã Caramelada e Baunilha ainda inclui a caixa de sabonetes em barra. Em comum, os cosméticos possuem a mesma fragrância.

O cheiro de festa junina é uma mescla de maçã vermelha caramelada, baunilha cremosa, toque frutado e fundo levemente floral. É um gourmand frutal, com ar de conforto, ideal para quem gosta de cheiros que abraçam.

O Estado de Minas recebeu os produtos e explica mais de cada um deles.

Gloss Labial Maçã Caramelada e Baunilha – R$ 25

Com textura leve e não pegajosa, o gloss entrega brilho translúcido com fundo avermelhado e partículas douradas finíssimas. Fica lindo sozinho ou sobre outros batons, criando um efeito “boca de fruta”. O cheirinho doce é real: lembra maçã e caramelo.

Gloss Maçã Caramelada Natura / reprodução

A fórmula inclui óleo de mamona, vitamina E e extratos de tomate e ésteres de palma, que tem ação antioxidante, hidratante e calmante. Apesar dos ativos, não é o balm mais eficaz para a hidratação, mas dá um toque especial no look para quem ama um brilho discreto e quer entrar no clima de São João por completo.

A fragrância de maçã do amor existe em alguns produtos do mercado, como o Carmed Maçã do Amor, por exemplo, que também tem um fundinho de cor. Ele custa cerca de R$ 30.

Hidratante Corporal Tododia – R$ 75,90

O clássico da Natura não traz muitas novidades na fórmula, mas a fragrância dá o toque especial. A textura é cremosa e se espalha com facilidade, sem deixar a pele pegajosa.

Entre os principais ingredientes estão os óleos de canola e de palma, além de manteiga de cacau, que nutrem profundamente e restauram a barreira da pele. A fórmula também inclui prebióticos (que mantêm o equilíbrio da pele), trealose e amido, que hidratam e suavizam o toque.

Na pele, a sensação é de maciez, com toque aveludado, sem oleosidade. O aroma fixa bem, especialmente quando combinado com o body splash. No entanto, em climas muito secos, ele pode não dar conta. Então, quem quer mais hidratação, pode optar por outro produto, ou combiná-lo com um hidratante mais potente.

Body Splash Maçã Caramelada e Baunilha – R$ 83,90

Com fixação admirável para um body splash, a fragrância se destaca nas primeiras horas e depois permanece rente à pele, criando um véu adocicado e acolhedor. Ideal para combinar com o hidratante e intensificar a perfumação.

Linha Tododia Maçã Caramelada e Baunilha Natura / reprodução

A linha é formulada com ingredientes que equilibram eficácia cosmética e sensorial afetivo. Os ativos naturais, como óleos, manteigas, extratos e vitaminas, aparecem em boa concentração, oferecendo hidratação real com um perfume gourmand leve.

No mercado brasileiro, são poucas opções de fragrâncias inspiradas na maçã do amor. A Jequiti tem uma colônia chamada “Candy Land Maçã do Amor”, que custa R$ 34,90. A reportagem não testou para comparar.

Vale a pena?

Se você é fã de fragrâncias doces, edições especiais e produtos com apelo emocional e qualidade sensorial, pode ir sem medo. A linha entrega experiência completa com identidade visual encantadora e preço já aplicado pela marca.

Combinando nostalgia, autocuidado e beleza, os produtos não só entregam performance, como tocam a memória afetiva de quem já se lambuzou com maçã do amor na infância. É aquele tipo de lançamento que dá vontade de guardar a embalagem — e de colecionar