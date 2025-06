Boca Rosa lança produto de maquiagem em homenagem a BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A marca de maquiagem Boca Rosa anunciou o relançamento oficial do Stick Cor, produto multifuncional que pode ser usado como blush, sombra e batom. A coleção tem seis cores, incluindo a Beagá, criada em homenagem à Belo Horizonte, a capital mineira. O preço ainda não foi divulgado.

As outras cinco cores são Gyn (Goiânia), Jampa (João Pessoa), Jeri (Jericoacoara), Manaux (Manaus) e Salvamor (Salvador), sendo esta última um tom inédito. A marca espera que o produto seja um dos mais vendidos do portfólio, com maior representatividade dentro do faturamento da Boca Rosa Beauty no segundo semestre de 2025.

Cor Beagá Divulgação

Em 2024, o Stick Cor foi o item mais vendido na live de pré-lançamento, mas foi suspenso após críticas dos consumidores. Agora, ele ganhou uma embalagem atualizada, algo que havia sido criticado no ano passado. A marca promete o produto com textura cremosa, acabamento natural e glow. Além disso, é construível e resistente à água e ao suor.

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais Voltar Próximo

O Stick Cor contém Vitamina E, é vegano, dermatológico e oftalmologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico e livre de parabenos. A coleção é inspirada na mulher moderna, que quer uma make bonita e prática, em meio à correria do dia a dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A maquiagem da vida real precisa ser prática, divertida e entregar resultado. O Stick Cor é exatamente isso: aquele produto que resolve tudo, traz cor, autoestima e impacto em poucos minutos, e agora ele volta ainda mais funcional. Nós ouvimos nossa comunidade, recalculamos a rota e estamos trazendo as melhorias que nossas consumidoras merecem. Nosso maior desejo é que cada pessoa que escolha nossos produtos se sinta confiante, feliz e verdadeiramente satisfeita com o que está usando”, comenta Bianca Andrade, CEO da Boca Rosa Beauty.