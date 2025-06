Urban Ballet: clássico ganhou cara nova e traz mix de texturas para a make

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A leveza do balé volta a ocupar o centro do palco da maquiagem com a repaginada linha Urban Ballet, da Make B., de O Boticário. Lançada originalmente em 2016, a coleção marcou época com sua estética romântica e sofisticada. Agora, em 2025, ela retorna com novos produtos, embalagens modernizadas e uma proposta que traduz com perfeição a mulher atual: prática, elegante e cheia de personalidade.

A linha une nostalgia e funcionalidade com texturas inovadoras e um visual que continua encantador — mas atualizado com as tendências do momento. Trata-se de uma nova roupagem do balletcore, trazendo uma mescla de modernidade e romantismo para o look.

O Estado de Minas recebeu a linha completa e conta o que vale ou não a pena levar para a necessaire.

Paleta de Sombras Urban Ballet (R$ 159,90)

A embalagem já chama atenção à primeira vista: moderna, compacta, com espelho e visual sofisticado O Boticário/Divulgação

A embalagem já chama atenção à primeira vista: moderna, compacta, com espelho e visual sofisticado. Apesar de alguns acharem a abertura pouco intuitiva, a apresentação compensa com uma cartela de 12 cores em tons neutros e rosados, com um leve toque de vermelho — ideal tanto para makes românticas quanto ousadas.

A maior inovação está nas texturas. A paleta oferece acabamentos matte, perolado, cremoso e até uma sombra em gel com pérolas de brilho, que lembra produtos de marcas gringas como Huda Beauty. O brilho é intenso, fixa bem na pálpebra e não deixa aquele efeito grosseiro.

Apesar de parecer que as pérolas não pigmentam de forma uniforme à primeira aplicação, o resultado no look é elegante e perfeitamente usável — nada carnavalesco, tudo muito chique e delicado, sem pecar no excesso de romantismo.

A performance também impressiona: as sombras são fáceis de esfumar, funcionam bem tanto com pincel quanto com os dedos e não esfarelam, permitindo fazer o olho mesmo depois da pele pronta. As sombras cremosas, além de novidade no portfólio da marca, ajudam na fixação, servindo como base para outras camadas.

Entre os ingredientes, destaque para a dimeticona e derivados de silicone, que garantem deslizamento suave e longa duração. A mica sintética e borossilicatos são responsáveis pelo brilho sofisticado, sem uso de microplásticos convencionais.

Além disso, contém vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger e hidratar a pele. A formulação não inclui talco, o que pode ser uma boa opção para quem tem sensibilidade ou alguma alergia.

Essa paleta é uma boa aposta para quem busca praticidade com sofisticação — especialmente para quem gosta do visual clean girl com um toque glam. E mais: os acabamentos ainda não são tão comuns em paletas nacionais, o que faz dela uma excelente opção para a nécessaire.

Batom cremoso (R$ 63,90)

As quatro cores disponíveis — vermelho, vinho, rosa e marrom — do batom seguem a proposta da linha: tons neutros, usáveis e modernos, com um leve toque romântico O Boticário/Divulgação

O batom da linha Urban Ballet também aposta no impacto visual: a bala vem moldada em formato de sapatilha de balé, o que torna o produto um verdadeiro mimo. A embalagem, em tom rosa claro, mantém o tom romântico e elegante da coleção.

As quatro cores disponíveis — vermelho, vinho, rosa e marrom — seguem a proposta da linha: tons neutros, usáveis e modernos, com um leve toque romântico. O cheiro é suave, meio floral, com fundo levemente adocicado. Não incomoda. Nos lábios, a sensação é de hidratação leve — não chega a substituir um balm potente, mas entrega conforto.

O batom tem textura macia e cremosa, sem escorrer ou acumular. A pigmentação é uniforme logo na primeira camada, mas ainda assim constrói bem com mais uma passada, sem pesar. O acabamento é acetinado — nada melequento, nada seco demais — e tem um leve glow que realça os lábios, sem virar gloss.

A fórmula oferece FPS 25 e até 48h de hidratação, com uma textura cremosa, confortável e macia. A cobertura é natural a média, perfeita para o uso diário. No entanto, como todo batom cremoso, a duração é limitada: ele transfere e precisa de retoques ao longo do dia.

A fórmula inclui óleo de rícino e cera de candelila, que garantem emoliência e hidratam os lábios, vitamina E e filtros solares, como Ethylhexyl Methoxycinnamate (octinoxato) – que são eficientes contra raios UVB, mas vale saber que ele é um filtro químico controverso, especialmente para gestantes ou quem busca produtos mais naturais.

Outros pontos a considerar é a presença de fragrância e alérgenos naturais como linalol, limoneno e geraniol. Apesar de inofensivos para a maioria, podem ser irritantes em peles muito sensíveis ou com histórico alérgico. Além disso, possui BHT, antioxidante seguro em baixas concentrações, mas que costuma ser evitado em cosméticos mais “clean”.

Ainda que não seja um batom revolucionário em termos de fórmula e cartela de cores, ele se destaca pelo design e conceito. Pode não ser a melhor opção para quem busca longa duração ou alta pigmentação, mas é uma ótima escolha para compor um look elegante e para presentear alguém especial.

Vale a pena?

A nova Urban Ballet é mais do que uma reedição nostálgica — é uma releitura madura e atual de um clássico da maquiagem brasileira. A paleta de sombras entrega inovação em texturas, sofisticação nos acabamentos e versatilidade de uso. Já o batom, apesar de não ser o mais duradouro, conquista pelo charme do design e pelo conforto nos lábios. Mas pode ser substituído por outras opções mais em conta com cores semelhantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se você gosta de maquiagem com identidade visual forte, que mistura o lúdico com o funcional, vale muito o investimento — especialmente na paleta, que entrega diferenciais que ainda não encontramos com facilidade em marcas nacionais.