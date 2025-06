Lifiting facial: o procedimento realizado pela mãe de Kim Kardashian

A matriarca do império Kardashian-Jenner, Kris Jenner, de 69 anos, chamou a atenção durante sua mais recente aparição pública ao exibir um visual notavelmente rejuvenescido. A empresária e personalidade de TV recorreu ao que especialistas estão chamando de "padrão ouro" em procedimentos estéticos faciais: o deep plane facelift.



Durante o evento, Jenner exibiu uma pele visivelmente mais firme e contornos faciais definidos, desafiando as expectativas para sua idade. Fontes próximas confirmam que a matriarca optou pelo sofisticado procedimento que tem conquistado a elite de Hollywood.

"O deep plane facelift representa uma evolução significativa nas técnicas de rejuvenescimento facial", explica o cirurgião plástico Fernando Bianco. "Diferente do lifting tradicional, esta técnica trabalha em camadas mais profundas do rosto, especificamente no SMAS (sistema músculo-aponeurótico superficial) e nos ligamentos faciais, permitindo uma reposição mais completa dos tecidos que naturalmente caem com o envelhecimento", completa.

Segundo o médico, o procedimento envolve uma abordagem mais complexa e meticulosa do que os liftings convencionais. "Durante a cirurgia, acessamos planos mais profundos da face, liberando completamente os ligamentos faciais e reposicionando os tecidos de forma mais natural. Isso evita o temido 'look esticado' que associamos muitas vezes a procedimentos estéticos mal executados", detalha o especialista.



O procedimento é realizado sob anestesia local com sedação e dura entre quatro e seis horas, dependendo da complexidade do caso. As incisões são estrategicamente posicionadas ao redor das orelhas e na linha do cabelo para ficarem praticamente imperceptíveis após a cicatrização.

No Brasil, o deep plane facelift está ganhando popularidade entre quem pode arcar com seu custo premium. O investimento no procedimento ultrapassa os R$ 50 mil, colocando-o na categoria de tratamentos estéticos de alto padrão.

"É um investimento significativo, mas os resultados justificam o valor para muitos pacientes. Enquanto um facelift tradicional pode durar entre cinco e sete anos, o deep plane oferece resultados que podem se estender por até 15 anos, tornando-o mais custo efetivo a longo prazo", completa o especialista.

A recuperação do procedimento exige paciência, outro luxo que celebridades como Kris Jenner podem se dar. "O período pós-operatório varia de duas a três semanas para a recuperação inicial, com inchaço e equimoses que diminuem gradualmente. Os resultados são apreciados completamente após três a seis meses, quando todo o inchaço residual desaparece", acrescenta.



Os pacientes são orientados a evitar atividades físicas intensas por pelo menos um mês e a seguir cuidados específicos para otimizar a cicatrização e prolongar os resultados.



O deep plane facelift tem atraído figuras proeminentes de Hollywood além de Kris Jenner. Especialistas apontam que o procedimento está se tornando a escolha preferida entre celebridades que buscam resultados naturais e duradouros.

"O que torna este procedimento tão revolucionário é sua capacidade de proporcionar um rejuvenescimento tridimensional da face", esclarece Bianco. "Não estamos apenas esticando a pele, mas reposicionando volumes e restaurando a harmonia facial que se perde com o envelhecimento. Para quem, como Kris Jenner, busca manter uma aparência jovial sem parecer artificialmente modificada, o deep plane facelift representa o que há de mais avançado em tecnologia estética, um investimento na imagem que, no mundo das celebridades, é também um investimento na carreira".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia