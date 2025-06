Relembre os famosos que reverteram procedimentos estéticos

A busca incessante pelo corpo e rosto perfeitos levou muitos famosos a realizarem procedimentos estéticos que, com o tempo, acabaram sendo revertidos. Celebridades como Scheila Carvalho, Rodrigo Mussi, Gabi Martins, Lucas Lucco, Gkay, Deborah Secco e Carolina Dieckmann decidiram desfazer intervenções que não trouxeram o resultado esperado, e em muitos casos, trouxeram frustração e críticas do público sobre a não aceitação da beleza natural.

Entre os procedimentos mais revertidos estão a harmonização facial, o preenchimento labial e o explante de próteses de silicone. Scheila Carvalho, por exemplo, compartilhou nas redes sociais o processo de retirada de ácido hialurônico do rosto e celebrou o retorno à naturalidade: “Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação”. Rodrigo Mussi, após perder peso devido a um acidente, recorreu à harmonização facial, mas, ao recuperar o peso, sentiu que “passou do ponto” e optou por reverter o procedimento.

Gabi Martins também entrou nessa onda e revelou que a pressão social foi um fator determinante para buscar a reversão: “Realmente eu tinha exagerado, então retirei... Hoje eu me sinto mais natural e mais feliz”. Lucas Lucco, um dos pioneiros desse movimento, afirmou que só voltou a se reconhecer após retirar todo o produto da harmonização facial: “Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência”.

Outros nomes, como Gkay e Deborah Secco, também relataram experiências negativas com procedimentos que não agradaram ou deram errado, levando à decisão de reverter as mudanças. Já Carolina Dieckmann optou pelo explante de silicone ao não se reconhecer mais diante do espelho, levantando reflexões sobre a influência das pressões estéticas externas.

Fábio Gontijo, dermatologista e apresentador do programa Transformando Estrelas, comenta que o fenômeno da reversão de procedimentos estéticos reflete uma busca por saúde mental e autoestima, muitas vezes comprometidas pela pressão de padrões inalcançáveis: “As pessoas estão completamente perdidas com toda essa influência negativa da mídia. O que mais me preocupa é o quanto as celebridades são cobradas para estarem sempre bem, mas isso não acontece com pessoas que não são públicas.

O movimento de reversão dos procedimentos estéticos entre famosos reforça a importância do autoconhecimento e da aceitação, mostrando que a beleza natural pode, e deve, ser celebrada.

