O ácido hialurônico, um dos compostos mais conhecidos quando se fala em cuidados com a face, é uma substância naturalmente encontrada no corpo humano, principalmente nas articulações e na pele. “O ácido hialurônico é uma molécula com capacidade de atrair e reter água, ajudando a manter os tecidos e a pele hidratados”, explica a dentista especialista em harmonização orofacial, Luise Albuquerque.



Os benefícios do ácido hialurônico para a pele fazem com que hoje seu uso seja extremamente popular, tanto na forma tópica em produtos de skincare, quanto na injetável, por meio dos preenchimentos faciais realizados em consultório. “O ácido hialurônico injetável é conhecido por hidratar e preencher rugas e linhas finas, além de proporcionar volume em áreas como lábios, olheiras e maçãs do rosto”, explica a especialista.

Existem diferenças na absorção pelo organismo entre as duas formas de aplicação. “Apesar do nome ácido gerar dúvidas, o ácido hialurônico na forma de cremes e séruns não provoca descamação da pele, e sim hidratação profunda”, elucida Luise. Pelo alto poder hidratante, os produtos tópicos podem ser utilizados pela manhã ou durante a noite. Contudo, a especialista destaca que, na forma tópica, não existe efeito preenchedor, somente hidratante. “Cremes e séruns com ácido hialurônico ajudarão a deixar o aspecto da pele mais macio e saudável”, comenta.

Já quando o objetivo é o tratamento profundo de rugas e a volumização do rosto, os procedimentos de preenchimento com ácido hialurônico injetável devem ser buscados. “O ácido é injetado diretamente na pele para preencher áreas onde houve perda de volume devido ao envelhecimento ou outros fatores”, explica a especialista. O procedimento é seguro, já que o ácido hialurônico é naturalmente encontrado no organismo. O efeito imediato é temporário e a absorção do ácido ocorre gradualmente com o passar do tempo. “Combinar o uso do ácido hialurônico tópico com o preenchimento realizado em consultório irá potencializar ainda mais os resultados, já que os cremes com o ativo auxiliam na manutenção e melhora do aspecto dos procedimentos injetáveis”, indica.

A especialista adverte que, antes da realização de qualquer procedimento envolvendo ácido hialurônico, é aconselhável consultar um profissional qualificado para avaliar as necessidades individuais do paciente. “É importante sempre garantir que qualquer processo seja feito de maneira segura e adequada.”