As festas de fim de ano são encontros sempre regados de muita comida e bebida. Todos devem ter precauções com os excessos, mas, para os pacientes renais crônicos, esses cuidados precisam ser redobrados. É importante se atentar ao excesso de sódio em alguns alimentos, como bacalhau, embutidos e aves que já venham temperadas. “Alimentos previamente temperados podem conter alto teor de sódio e aditivos”, explica a coordenadora de nutrição da DaVita Tratamento Renal, Thays Mortaia.



No caso da ave sem tempero, a preparação pode ser feita em casa. A nutricionista destaca que a quantidade de sal adicionada deve ser controlada, e os demais temperos podem ser naturais, como alecrim, alho, cebola, pimenta, salsinha, cebolinha, limão, orégano e louro. “Caso a opção disponível seja a ave já temperada, o alimento terá que passar pela lavagem e dessalga, em que será necessário remover parte do tempero ou deixá-la de molho em água por algumas horas, trocando a água regularmente para ajudar nesse processo”, reforça.



Embora as proteínas sejam muito importantes para a dieta do paciente renal crônico, é necessário se atentar ao tamanho das porções e seus acompanhamentos. De modo geral, o paciente renal deve prezar pelo consumo de alimentos in natura, como frutas frescas e saladas, evitando frutas em calda ou cristalizadas, que estão presentes nos panetones, pois possuem grande concentração de potássio. A carambola, por exemplo, é uma fruta proibida para pacientes renais crônicos, pois contém uma toxina que não consegue ser eliminada pelos rins, e acaba se acumulando no sangue.



“É muito importante que as refeições sejam balanceadas, levando em consideração a restrição hídrica, de sódio, potássio e fósforo”, destaca Thays Mortaia, que também chama atenção para o consumo de bebidas alcoólicas. “Considere alternativas não alcoólicas como coquetel sem álcool ou sucos diluídos”, recomenda.



A nutricionista ensina a compor uma refeição saudável, equilibrada e longe de riscos para saúde, com opções de preparos:



- Entradas leves com folhas verdes e pepino, brusquetas com pão, tomate fresco, manjericão e azeite de oliva

- Prato principal: peixe grelhado ou assado temperado com ervas frescas e limão (dê preferência por tilápia, corvina e cação), peru ou frango assado sem pele, temperados com alecrim e tomilho

- Acompanhamentos: arroz com brócolis ou couve-flor, legumes cozidos temperados com ervas e azeite

- Sobremesa: pudim de arroz ou maçãs assadas com canela

- Bebidas: água aromatizada com fatias de limão e hortelã, sucos diluídos e chá frio