Quando um câncer se manifesta, o foco imediato são os tratamentos disponíveis, muitos dos quais têm impacto significativo no corpo humano, variando em agressividade conforme a gravidade do quadro clínico. Entre os procedimentos mais comuns, destacam-se a quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas. Essas abordagens, embora vitais para combater a doença, acarretam efeitos colaterais prejudiciais à fertilidade dos pacientes e influenciam a concentração de folículos nos ovários e a contagem de espermatozoides.



Anualmente, entre 20 e 30 mil indivíduos diagnosticados com câncer encontram-se em idade reprodutiva e almejam a concepção, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Diante desse cenário, pesquisadores dedicam-se à busca das abordagens mais promissoras para preservar a fertilidade desses pacientes, sendo uma das alternativas o ovário artificial.

Segundo a ginecologista vice-diretora científica da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), Klissia Pires, os resultados desse método são encorajadores no que diz respeito à restauração da função hormonal ovariana e da fertilidade. “O estudo Fertility Preservation: The Challenge of Freezing and Transplanting Ovarian Tissue mostra que, após o reimplante do tecido ovariano na cavidade pélvica, a função hormonal foi restaurada em até 95% dos casos, com recuperação da fertilidade em 72% e gravidez espontânea em 40% dos casos”, afirma. “Pessoas de 0 a 40 anos podem realizar este tratamento e a vantagem é que não necessita de estimulação ovariana”, acrescenta.

A idealização dessa estratégia surgiu da necessidade de proteger as pessoas tratadas com câncer que fizeram a preservação da fertilidade por meio do congelamento de tecido do ovário. Em alguns casos, há o risco de reimplante de células malignas, no momento do transplante do tecido ovariano, já que esse tecido não recebeu o tratamento quimioterápico.



A especialista em saúde feminina destaca que o congelamento de tecido ovariano é recomendado em situações de câncer em crianças e em casos oncológicos que demandam quimioterapia imediata, impedindo a realização de estímulos ovarianos devido à urgência do tratamento. "Nesse caso, a desvantagem é que é necessário passar por um procedimento chamado videolaparoscopia para coletar o tecido do ovário."



De acordo com o estudo Design and Application Strategies of Natural Polymer Biomaterials in Artificial Ovaries, para criar um ovário artificial, é preciso uma estrutura que abrigue os chamados ‘folículos primordiais’. Esse método, que imita o ambiente do tecido natural do ovário, contribui para taxas mais elevadas de sobrevivência e desenvolvimento desses folículos, o que favorece o crescimento dos mesmos.

“A expectativa de longo prazo é que a técnica evolua a ponto de se popularizar e se tornar mais uma estratégia de preservação da fertilidade entre as opções já consagradas. Terá a vantagem de propiciar o retorno da função hormonal ovariana nas mulheres que entrarem em falência ovariana prematura, além da possibilidade de gravidez espontânea”, aponta Klissia Pires.