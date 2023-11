Valor cada vez mais presente no cotidiano, a perfeição é uma busca incessante para muitos - levando o indivíduo à inquietude, frustração e ansiedade. Mas por que buscar a perfeição quando ela, por vezes, deixa de lado valores mais importantes, como a compaixão e a cooperação?

Daniel Martins de Barros, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, passou a perceber em seu entorno e também nos casos clínicos que atendia, uma valorização exacerbada da excelência e da alta performance. Instigado por essas questões, nasceu o livro “Viver é melhor sem ter que ser o melhor”, da Editora Sextante, em que o psiquiatra constatou que o comportamento em excesso é capaz de ofuscar e até mesmo desmerecer outros aspectos importantes na vida.

Com capítulos curtos e objetivos, o leitor é inserido nos lemas do Arcadismo, um antigo movimento artístico e literário que exaltava a simplicidade, a moderação e a reflexão. Seu princípio mais famoso é o “carpe diem”, que ensina a aproveitar o presente, mas outros ideais continuam surpreendentemente relevantes até hoje.

É com esses valores, em que resgatam ideais gregos da Antiguidade, que Daniel faz uma ponte com conceitos e tendências contemporâneos – como a atenção plena, o minimalismo e a dificuldade de encontrar foco. Uma mistura entre curiosidade intelectual e reflexões profundas, o autor, de forma bem-humorada e acessível, propõe um novo olhar sobre o que significa uma vida melhor.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie



Serviço

Livro: Viver é melhor sem ter que ser o melhor

Autor: Daniel Martins de Barros

Editora: Sextante

Número de páginas: 128

Preço: Físico: R$ 39,90 ; E-book: R$ 24,90

Onde encontrar: Site da editora e Amazon