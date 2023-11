Madeixas

Com a chegada do fim do ano, o sol não é o único fator a prejudicar seu cabelo. A água da piscina, que geralmente contém cloro, e do mar, que tem sal, também pode danificá-lo e deixá-lo mais quebradiço, “sem vida” e opaco. Para não deixar de aproveitar o verão, invista em hidratação, respeitando seu tipo de cabelo. Por exemplo, os cabelos cacheados necessitam, para além de uma hidratação intensa com umectante, de shampoo sem sal e o uso de leave-in para pentear.

No oposto, uma maneira de dar brilho para as madeixas lisas é o uso moderado de queratina, pois ela devolve ao fio o que foi perdido com a ação direta do cloro ou do sal. Mas para todos os tipos de fios, é essencial o uso de um protetor solar para os fios antes da exposição ao sol para prevenir os efeitos do sol. E vale lembrar que o cabelo que já passou por processo químico sentirá um resultado maior com o uso de aminoácidos.

O calçado ideal

Para usufruir dos benefícios que as diversas modalidades podem oferecer, é recomendável estar atento à execução dos movimentos durante os treinos e, também, aos acessórios utilizados durante o exercício. Considerados essenciais para a maioria das atividades físicas, os tênis oferecem conforto e oportunizam uma melhor performance. Entretanto, é preciso ter atenção no momento da escolha, pois nem todo calçado disponível no mercado é indicado para qualquer prática esportiva. Para aqueles que treinam na academia, recomenda-se calçados que garantam maior estabilidade. Essa característica possibilita que o praticante tenha mais firmeza e segurança para realizar os exercícios, principalmente, nos treinos de inferiores (pernas). Já para os treinos de crossfit, é indicado o uso de tênis com solado mais plano e firme. Na dúvida, o mais recomendado é experimentar o calçado antes de comprar para verificar se o modelo é confortável e se não machuca o pé ao andar.

Tabu e mitos

A relação sexual durante a gestação é um assunto que gera muitas dúvidas e preocupações. Bianca Teiga Rodrigues, ginecologista e obstetra do Hospital Santa Luzia, destaca que, na maioria dos casos, o sexo durante a gravidez é considerado seguro e saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. "Lembrando sempre que cada gravidez é única e que existem alguns riscos a serem considerados em caso de gestações com complicações", ressalta, citando que um dos riscos mais comuns é o de infecções. Existem muitos mitos comuns sobre o sexo na gravidez, e o principal deles é que pode machucar o bebê. No entanto, o feto está protegido dentro do útero e a relação sexual não causa mal ao neném, desde que a gravidez esteja evoluindo normalmente e sem complicações. É importante analisar possíveis desconfortos e experimentar várias posições para encontrar a mais confortável - sempre dialogando com o parceiro (a), para criar um ambiente harmonioso e seguro para a relação sexual.

