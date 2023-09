683

Segundo especialista, apesar de parecer uma técnica inofensiva, já que o ácido hialurônico retirado mecanicamente aparece superficialmente sob a pele labial, essa não seria a forma mais segura de fazer a remoção Clinica Stringhetta/TikTok/Reprodução

Viralizou na internet, na última semana, um vídeo mostrando a remoção de preenchimento de ácido hialurônico labial. Na gravação, a profissional faz um pequeno furo em regiões do lábio em que o material preenchedor aparece mais superficialmente e, em seguida, espreme o local forçando a saída mecânica do produto. As imagens chamaram atenção e rapidamente questionamentos sobre a segurança do procedimento começaram a tomar conta da rede. O perfil responsavél pelo vídeo, excluiu a postagem na tarde desta terça-feira (5/9).

De acordo com Lucas Miranda, as técnicas utilizadas para remoção de ácido hialurônico variam conforme cada caso, envolvendo a quantidade de preenchedor utilizado, além do local a ser tratado. "O profissional pode optar pela aplicação da hialuronidase, uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Nesse caso, a hialuronidase é injetada na área onde o preenchimento foi feito para acelerar a sua dissolução. Pode-se realizar também a aspiração com agulha, em que o preenchimento é aspirado com uma agulha fina. Por fim, outra alternativa é esperar a absorção natural, já que o ácido hialurônico é gradualmente reabsorvido pelo corpo ao longo do tempo, e em alguns casos, pode ser preferível simplesmente aguardar essa absorção completa".