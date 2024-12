Attractive young woman is getting a rejuvenating facial injections at beauty clinic. The expert beautician is filling female wrinkles by botulinum.

Com a chegada do fim de ano, cresce a procura por tratamentos estéticos que ofereçam resultados rápidos para quem deseja aproveitar o verão com a melhor versão de si. Para quem busca eliminar gordurinhas localizadas antes das férias na praia ou realçar a beleza facial existem uma série de procedimentos eficazes e que podem trazer resultados em apenas uma ou poucas sessões.





“Mesmo em um curto espaço de tempo, é possível alcançar ótimos resultados. O segredo está em combinar os tratamentos certos com cuidados essenciais no dia a dia, como hidratação e proteção solar, ” explica Rafaelly Luiris, Biomédica Esteta.





Para quem quer um visual renovado, tratamentos como a toxina botulínica, o famoso “botox” como é popularmente conhecido, suavizam rugas e linhas de expressão, enquanto o preenchimento traz volume e harmonia ao rosto.

Outros procedimentos como o Lavieen, que vem se popularizado principalmente pelas mulheres, melhora a textura e o brilho da pele, o Ultraformer, que ajuda a repor colágeno e traz um efeito lifting, e até a tradicional limpeza de pele, são ideais para uma aparência fresca e rejuvenescida.



Gordurinhas





O foco principal do verão, no entanto, está nos tratamentos corporais. A famosa lipo sem corte ajuda a modelar o corpo e eliminar a gordura localizada de maneira não invasiva e quando aliada a ativos enzimáticos pode proporcionar um resultado ainda mais rápido. “É um dos tratamentos mais procurados porque une eficácia e conforto. As clientes conseguem ver diferença em poucas sessões,” destaca Carol Lema, empresária do setor de estética.



Além disso, massagens corporais e drenagem linfática são indispensáveis para reduzir inchaços, melhorar a circulação e garantir uma silhueta mais definida. “Esses tratamentos combinados potencializam os resultados e fazem toda a diferença para quem quer estar confiante na praia,” reforça Rafaelly.



Apesar da eficácia dos tratamentos, é fundamental seguir algumas recomendações para potencializar os resultados:

Proteção solar: indispensável, especialmente para quem realiza procedimentos faciais, além de manter a rotina de skincare.

Hábitos saudáveis: manter a hidratação, alimentação balanceada e praticar exercícios físicos.

Sessões indicadas: respeitar o número recomendado pelo especialista.

Cuidados pós procedimentos: seguir corretamente as recomendações do especialista para maior segurança e eficácia do procedimento.



“O ideal é iniciar o quanto antes, mas mesmo dentro do verão ainda dá tempo de fazer ajustes e alcançar resultados expressivos,” conclui Carol Lema.

