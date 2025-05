Quem nunca recorreu a uma xícara de chá para tentar relaxar depois de um dia puxado? A prática é antiga e com motivo. Alguns ingredientes naturais têm propriedades calmantes e ansiolíticas que ajudam o corpo e a mente a desacelerar.

Mas se você acha que os chás que ajudam a dormir se resumem apenas a camomila ou erva-doce, está perdendo uma lista poderosa e menos conhecida de aliados noturnos. A seguir, veja 5 chás, seus benefícios extras e como prepará-los.

5 chás que ajudam a dormir

A seguir, conheça 5 chás que vão te ajudar a dormir e a relaxar depois de um dia estressante e cansativo:

1. Chá de Mulungu

Pouco popular, mas altamente eficaz, o mulungu tem ação sedativa leve e é indicado para quem sofre com ansiedade, insônia e até irritabilidade. Ele atua diretamente no sistema nervoso central, favorecendo o relaxamento sem causar dependência.

Mas atenção, ele não deve ser usado por gestantes ou pessoas com pressão baixa.

Como preparar

Use 1 colher de sopa da casca para 1 xícara de água. Ferva por 10 minutos, coe e beba morno, de preferência até 1 hora antes de dormir.

2. Chá de Capim-cidreira (ou capim-limão)

Muita gente confunde com erva-cidreira, mas o capim-cidreira (também chamado de capim-limão) tem efeito relaxante suave e ainda auxilia na digestão, sendo ótimo para tomar após o jantar.

Como preparar

Ferva 1 colher de sopa de folhas frescas em 250 ml de água por 5 minutos. Coe e tome morno.

Com tantas opções além de chás que ajudam no sono, é possível variar o sabor e ainda aproveitar os benefícios extras que cada planta oferece Freepik

3. Chá de Lavanda

Mais famosa como aroma de sabonete, a lavanda também pode ser consumida em chá, com efeito relaxante leve e aroma que ajuda a reduzir a ansiedade. Além disso, há outros benefícios como, melhora do humor, combate a dores de cabeça tensional e colabora para o descanso profundo.

Como preparar

Use 1 colher de chá das flores secas para 1 xícara de água quente. Deixe em infusão por 5 minutos antes de coar.

4. Chá de Passiflora (Flor do maracujá)

Diferente do suco de maracujá, o chá de passiflora é feito com as folhas da planta e tem efeito calmante. É indicado para quadros leves de insônia, estresse e até tensão muscular.

Como preparar

Use 1 colher de sopa de folhas secas para cada xícara de água quente. Deixe em infusão por até 10 minutos.

5. Chá de Hissopo

Embora menos conhecido no Brasil, o hissopo tem propriedades que ajudam a controlar a ansiedade e reduzir a agitação mental, sendo um bom chá para momentos de tensão antes de dormir.

Como preparar

Coloque 1 colher (chá) de hissopo seco em 250 ml de água quente. Deixe por 5 a 7 minutos e coe.

Dicas para melhorar o sono com chás

Beber chá ajuda, mas o contexto também conta. Para que o efeito seja ainda mais eficaz, evite tomar bebidas com cafeína no fim da tarde, diminua o uso de telas à noite e tente criar uma rotina de sono mais estável.