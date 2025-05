'Maio Verde' ilumina a prevenção e combate ao glaucoma

A Campanha “Maio Verde – Prevenção e Combate ao Glaucoma” ganha força neste mês, impulsionada por dados de uma pesquisa recente e pela urgência de conscientizar a população sobre essa doença ocular silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Uma pesquisa conduzida pela Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) em 2024, com 1.104 entrevistados em todo o Brasil, revela dados importantes sobre o conhecimento e a percepção da população em relação à saúde ocular e ao glaucoma.

O estudo aponta que 86,8% dos entrevistados já ouviram falar em glaucoma. No entanto, 52,5% não sabem a diferença entre glaucoma e catarata, evidenciando a necessidade de maior esclarecimento sobre as duas condições.

A pesquisa também investigou a frequência de visitas ao oftalmologista, mostrando que 31,3% dos entrevistados foram nos últimos 6 meses, enquanto 6,8% nunca foram, o que reforça a importância de campanhas como o Maio Verde para incentivar a realização de exames regulares. Além disso, o estudo revelou que as principais fontes de informação sobre glaucoma são familiares (30,3%) e médicos (27,9%).







Diante do impacto potencialmente devastador do glaucoma e dos dados da pesquisa que evidenciam a necessidade de maior conscientização, a Sociedade Brasileira de Glaucoma intensifica a campanha com o desenvolvimento de materiais educativos abrangentes, incluindo cartilhas para pacientes, materiais de apoio para oftalmologistas e vídeos explicativos. O objetivo é disseminar o conhecimento, promover exames regulares e ampliar o acesso ao tratamento, garantindo uma visão saudável para todos.

A iniciativa visa informar o público sobre os fatores de risco, sintomas e a necessidade de exames oftalmológicos regulares para a detecção precoce do glaucoma, além de defender o acesso equitativo a serviços oftalmológicos de qualidade, incluindo exames de detecção, diagnóstico e tratamento adequado do glaucoma.

“Estamos empenhados em educar a população sobre o glaucoma e promover a detecção precoce para prevenir a perda de visão irreversível”, afirma Emílio Suzuki, presidente da SBG. “A Campanha Maio Verde é uma oportunidade valiosa para disseminar conhecimento e incentivar a participação ativa da comunidade na promoção da saúde ocular”.





Ladrão silencioso da visão







O glaucoma, muitas vezes referido como o "ladrão silencioso da visão", é uma condição ocular progressiva que pode resultar em danos permanentes ao nervo óptico e, eventualmente, levar à cegueira. Sua natureza assintomática nas fases iniciais o torna particularmente perigoso, pois muitos podem sofrer com a doença sem perceber. A pressão intraocular elevada é um fator de risco comum, contribuindo para a lesão do nervo óptico. Existem diferentes tipos de glaucoma, sendo os mais comuns o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado, classificados pelo aspecto anatômico do olho do paciente.

Diagnóstico precoce

Emílio Suzuki enfatiza a importância do diagnóstico precoce para evitar a perda de visão irreversível. “Infelizmente, muitas pessoas não percebem que têm glaucoma até que a doença esteja em estágios avançados”, alerta. “É por isso que exames oculares regulares são fundamentais, especialmente para pessoas com fatores de risco, como idade avançada, histórico familiar de glaucoma, diabetes, pressão arterial elevada, afrodescendentes, asiáticos e míopes”. Durante um exame, o oftalmologista medirá a pressão intraocular, verificará a aparência do nervo óptico e realizará testes complementares para avaliar possíveis danos.

Sintomas e sinais de alerta

A Sociedade Brasileira de Glaucoma ressalta que o glaucoma geralmente não apresenta sintomas óbvios nos estágios iniciais. No entanto, à medida que a doença progride, podem surgir sinais como visão embaçada, perda de visão periférica, halos ao redor das luzes, olhos vermelhos, dor ocular e náuseas. É fundamental procurar um oftalmologista imediatamente se esses sintomas ocorrerem, pois também podem ser causados por outras condições oculares.





Exames oftalmológicos regulares

Exames oftalmológicos regulares são essenciais para a detecção precoce do glaucoma. Durante esses exames, o oftalmologista avalia a saúde ocular do paciente e busca por sinais da doença, medindo a pressão intraocular e realizando outros exames complementares. Pacientes já diagnosticados com glaucoma devem seguir a frequência de exames recomendada por seu médico.





Conscientização

O Maio Verde 2025 não é apenas uma campanha de informação, mas um movimento em prol da visão. A SBG conclama profissionais de saúde, veículos de comunicação, empresas, instituições de ensino e toda a sociedade a se engajarem ativamente na disseminação do conhecimento sobre o glaucoma. Cada indivíduo tem um papel fundamental na prevenção da cegueira evitável.