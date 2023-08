683

O principal fator de risco para a catarata é o envelhecimento Freepik

A catarata é uma doença ocular que causa a opacificação do cristalino, lente natural dos olhos. O principal fator de risco é o envelhecimento. Por isso, a prevalência é maior em pessoas com mais de 50 anos. A catarata é a principal causa de cegueira em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).





De acordo com a oftalmologista geral e especialista em glaucoma Maria Beatriz Guerios, um dos principais sinais da catarata é o embaçamento visual. "Porém, as alterações na visão não ocorrem de forma repentina. Na medida em que o cristalino vai ficando opaco, a pessoa começa a ter uma perda progressiva da visão, seja para perto ou para longe. A visão costuma ficar embaçada, enevoada e os objetos ficam distorcidos".Outros sinais da catarata são a diminuição da percepção do brilho, contrataste, cores e dificuldade para enxergar contra a luz. "Um dos melhores exemplos é que a pessoa passa a perceber que a condução de automóveis à noite fica mais complicada. As luzes dos faróis de veículos no sentido oposto incomodam e ofuscam mais a visão", explica Maria Beatriz.Um sinal importante da catarata é quando a troca de grau de erros refrativos não melhora a visão. Quando a pessoa tem algum erro refrativo, como miopia ou astigmatismo, nota-se que a visão não melhora mesmo com a troca dos óculos, aponta a especialista.O cristalino é considerado a lente natural dos olhos e precisa ser totalmente transparente para dar nitidez à visão. "Quando o cristalino fica opaco, a luz não consegue atingir a retina e a partir disto começam os problemas na visão central. A pessoa com catarata costuma dizer que parece que tem uma nuvem na frente dos olhos", comenta Maria Beatriz.O envelhecimento natural é responsável por cerca de 90% dos casos de catarata. Entretanto, há outros fatores de risco, como diabetes , traumas, colesterol alto , doenças do fígado, distúrbios hormonais, medicamentos, inflamações e cirurgias oculares prévias, como a vitrectomia."O cristalino envelhece, assim como todas as partes internas e externas do corpo humano. Entretanto, uma das explicações para a opacificação do cristalino são os danos oxidativos. A oxidação é a queima de oxigênio pelas células. O resultado desse processo é a liberação dos radicais livres, conhecidos pelos seus efeitos negativos na saúde", comenta Maria Beatriz.A exposição crônica ao oxigênio molecular é um importante fator de risco para o desenvolvimento da catarata senil. Há diversas situações que aumentam a produção dos radicais livres como tabagismo, radiação solar e deficiências nutricionais, por exemplo. Estas moléculas aceleram o processo de envelhecimento e ocasionam danos nas células que podem causar inúmeras doenças como a catarata.A cegueira causada pela catarata é reversível por meio de uma cirurgia . Além disso, o diagnóstico é simples e pode ser feito por meios dos exames realizados em consultas oftalmológicas de rotina."A cirurgia de catarata é feita em um centro cirúrgico, mas o paciente vai para casa no mesmo dia. O procedimento é realizado com anestesia local e, se necessário, leve sedação. A recuperação costuma ser tranquila desde que o paciente siga as recomendações do oftalmologista no pós-operatório", ressalta Maria Beatriz.O objetivo da cirurgia de catarata é remover o cristalino e substituí-lo por uma lente intraocular (LIO). Hoje há vários tipos de lentes e é possível corrigir erros refrativos durante a cirurgia de catarata.A cirurgia de catarata é benéfica para quem tem glaucoma, já que contribui para a melhora da visão."Também pode ajudar a reduzir a pressão intraocular nos casos de glaucoma de ângulo fechado. Uma outra vantagem é que durante a cirurgia de catarata é possível realizar cirurgias para o glaucoma, como a trabeculoplastia e implante de stents", conta a especialista.Segundo estudo recente publicado no JAMA Internal Medicine, pessoas submetidas a uma cirurgia de catarata apresentavam 30% menos chances de desenvolverem quadros de demência quando comparadas àqueles que não passaram pelo procedimento.Apesar do envelhecimento ser algo inevitável, há certos cuidados ao longo da vida que podem prevenir ou retardar o aparecimento da catarata.- Use óculos de sol com proteção UVA/UVB e evite olhar diretamente para o sol- Evite o consumo de álcool e cigarro- Mantenha uma alimentação saudável, investindo em alimentos ricos em vitamina C- As consultas oftalmológicas devem fazer parte dos exames preventivos em geral, principalmente após os 40 anos