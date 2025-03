Dia Nacional de Combate ao Glaucoma: doença afeta 2,5mi de brasileiros

Hoje, 12 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma data para alertar sobre os riscos dessa doença silenciosa, que pode levar à cegueira irreversível. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), mais de 2,5 milhões de brasileiros vivem com a condição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 64,3 milhões de pessoas entre 40 e 80 anos já apresentam alguma deficiência visual causada pelo glaucoma, e as projeções indicam que esse número pode ultrapassar 111,8 milhões até 2040.

De acordo com Antônio Sardinha, oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), o glaucoma é uma doença progressiva que pode levar à cegueira se não for diagnosticada e tratada a tempo. Ele destaca a importância do acompanhamento oftalmológico regular, especialmente para pessoas com fatores de risco, como histórico familiar da doença, diabetes e idade acima de 40 anos.

O oftalmologista afirma que a conscientização é essencial. “O glaucoma não apresenta sintomas no início, e é exatamente por isso que muitas pessoas descobrem a doença quando já há um comprometimento significativo da visão. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de evitar a progressão para a cegueira.” Além disso, ele explica que alguns fatores aumentam a predisposição ao glaucoma. “A hereditariedade, a idade avançada e o diabetes estão entre os principais fatores de risco. Quem tem histórico familiar da doença deve ter ainda mais atenção e realizar exames oftalmológicos regulares.”

O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no controle do glaucoma. “Quando identificado a tempo e tratado corretamente, entre 60% e 80% dos casos de cegueira podem ser evitados. O ideal é que as pessoas consultem o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para monitorar a saúde ocular e detectar qualquer alteração antes que cause danos irreversíveis”, ressalta o especialista.

Além das consultas regulares, alguns cuidados ajudam a preservar a visão:



Evitar coçar os olhos , pois isso pode causar lesões e aumentar o risco de infecções



, pois isso pode causar lesões e aumentar o risco de infecções Não usar colírios sem orientação médica, já que alguns podem agravar o glaucoma



Reduzir o tempo de exposição a telas eletrônicas para evitar fadiga ocular



para evitar fadiga ocular Manter uma alimentação saudável, rica em antioxidantes e nutrientes benéficos para a visão



Evitar o consumo excessivo de álcool e outras substâncias que podem prejudicar a saúde ocular



e outras substâncias que podem prejudicar a saúde ocular Usar óculos de sol com proteção UV para proteger os olhos dos danos causados pela radiação solar

“O cuidado com a saúde ocular deve ser contínuo. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença para manter a visão saudável por mais tempo”, reforça Antônio Sardinha.